Arnsberg: Marie-Theres Schennen startet durch

Das nennt man durchstarten:

Bis zum Ende der letzten kommunalen Legislaturperiode war sie Vorsitzende des Bezirksausschusses Arnsberg, aber von ihrer Partei nicht mehr für ein neuerliches Ratsmandat nominiert worden.

Doch bei der Kommunalwahl im September holte Marie-Theres Schennen (CDU) souverän ein Kreistagsmandat und wurde jetzt sogar zur stellvertretenden Landrätin gewählt. Eine neue Herausforderung für die stets engagierte Arnsberger Kommunalpolitikerin.

„Ich war selbst überrascht, als ich plötzlich für diese Aufgabe vorgeschlagen wurde“

„Ich war selbst überrascht, als ich plötzlich für diese Aufgabe vorgeschlagen wurde,“ sagt Marie-Theres Schennen im Gespräch mit unserer Zeitung. Zwar stelle der Altkreis Arnsberg schon seit jeher immer eine Stellvertreterin, einen Stellvertreter des Landrates, aber gerechnet habe sie persönlich damit nicht.

Und mit dem Vorschlag, so Schennen, sei auch spontan aus der CDU-Fraktion gerufen worden: „Das ist für eine Neue schon eine ganz besondere Ehre.“ Allerdings: Wenn auch noch neu im Kreistag, ist sie aber nicht unerfahren im politischen (Ausschuss-)Geschäft. Immerhin stand sie allein dem für die Stadtpolitik wichtigen Bezirksausschuss Arnsberg 20 lange Jahre lang vor.

Arbeitsschwerpunkte sind die Ausschüsse Gesundheit / Soziales sowie Kultur

Marie-Theres Schennen als nun ordentliches Mitglied im Kreistag hat sich für ihre politische Arbeit mit den Kreisfachausschüssen für Gesundheit / Soziales sowie Kultur zwei wichtige Themenkomplexe ausgewählt:

Das erste Gremium dürfte angesichts der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden sozialen Folgen deutlich an Bedeutung gewinnen und die Kultur ist für Schennen durchaus eine Herzensangelegenheit, ist ihre Heimatstadt Arnsberg doch unter anderen mit dem Sauerland-Museum der wohl wichtigste Kulturstandort des mit fast 2000 Quadratkilometern landesweit flächengrößten Kreises.

Die Kulturarbeit im Hochsauerlandkreis optimal vernetzen

„Die Mitgliedschaft im Kulturausschuss war schon mein ganz besonderer Wunsch,“ sagt Marie-Theres Schennen, „weil eben Arnsberg in dieser Richtung eine große Bedeutung hat.“

Allerdings gebe es auch noch weitere kulturelle Hotspots sowie kleinere Heimat-Museen im HSK. Und diese gelte es, optimal zu vernetzen, um im Interesse aller den größtmöglichen Effekt aus der Kulturarbeit ziehen zu können.

Schennen: Die Ruhr - ein Potenzial, das man noch mehr nutzen muss

Zudem, findet Schennen, sollte der Fokus noch auf einen ganz besonderen Schatz gelegt werden: die Ruhr. „Schließlich fließt die Ruhr durch den gesamten Hochsauerlandkreis - von Winterberg bis Neheim. Ein großes Potenzial, das man kulturell und touristisch noch mehr nutzen muss.“ Und das in konstruktiver Zusammenarbeit aller Akteure und Verkehrsvereine.

Doch auch für kulturelle Projekte erfordere es Geld. Daher seien zunächst einmal die Haushaltsberatungen im Dezember abzuwarten. „Dann erst können wir schauen, was möglich sein wird.“ Jedoch sei davon auszugehen, dass sich die Corona-Pandemie im Haushalt bemerkbar machen werde.

Marie-Theres Schennen will den Kontakt zur Arnsberger Politik bewahren

„Auch, wenn es mir Leid getan hat, den Bezirksausschuss-Vorsitz in Arnsberg abgeben zu müssen, so freue ich mich doch jetzt auf meine neuen Aufgaben.“ Zum Beispiel im CDU-Kreisfraktionsvorstand, dem sie durch ihr Amt als stellvertretende Landrätin automatisch angehört.

Den Kontakt zur Politik in Arnsberg will Marie-Theres Schennen übrigens nicht abreißen lassen. „Wenn es der Terminkalender erlaubt, werde ich an den Sitzungen der CDU-Ratsfraktion teilnehmen, um so zu erfahren, wo in Arnsberg der Schuh drückt und um dies dann - wo möglich - in die Kreistagsarbeit einbringen zu können.“