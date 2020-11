Arnsberg: Lichtturm-Team kann Corona-Schlag auffangen

„Wir hoffen, dass wir im Frühjahr wieder richtig durchstarten können,“ setzt Gernot Disselhoff als treibende Kraft des Arnsberger Lichtturms und Vorsitzender des Fördervereins auf vorsichtigen Optimismus.

Denn die beiden Corona-Lockdowns haben den Lichtturm, einen nicht unwichtigen Teil des touristischen Angebots, getroffen, aber nicht umgeworfen. Und es gibt positive Nachrichten: ein dringend benötigter neuer Beamer wird angeschafft.

Gernot Disselhoff: „Corona hat uns sehr weggetan“

2020, das ist auch für das kleine, aber engagierte Team des Lichtturms absolut kein gutes Jahr. Denn dort an der Bergstraße musste mit dem ersten Lockdown im Zuge der sich anbahnenden Corona-Pandemie ebenfalls der Betrieb eingestellt werden. „Das hat uns sehr wehgetan,“ sagt Gernot Disselhoff, „denn wir hatten schon allein bis Anfang Juli 12 feste Gruppenanmeldungen. Und das ist unser Hauptbesucherpotenzial.“

Ein Potenzial, das im Normalfall auch Arnsberg, hier besonders der Gastronomie, zu Gute kommt. Weil es sich bei den Mitgliedern dieser Gruppen fast ausschließlich um Auswärtige handelt, die nach dem Besuch des Turms in der Regel noch durch die Altstadt bummeln und einkehren.

Akquiriert werde diese Besucherklientel, so Disselhoff, über Verkehrsverein und Sauerlandtourismus, „mit denen wir gut zusammenarbeiten.“ Wie auch mit den Hotels im im Kreisgebiet.

Lichtturm-Team zeigt angesichts des Infektionsrisikos Verantwortungsbewusstsein

Nach den Lockerungen im Frühsommer sei dann der Betrieb im Lichtturm - eben auch wegen der angeführten Zusammenarbeit - wieder gut angelaufen. Bis zum Lockdown Nummer Zwei.

Doch die Verantwortlichen um Gernot Disselhoff hatten das neuerliche Herunterfahren bereits kommen sehen und schon vor der offiziellen Verkündung aufgrund der Verantwortung auch für ihre Besucherinnen und Besucher die Schotten dicht gemacht. „Denn wir wollten absolut kein Risiko eingehen. Schließlich ist es eng im Turm und die Besucher stehen so nah zusammen.“

Den Corona-Schlag noch gut aufgefangen

Führungen durch den Lichtturm sind besonders für auswärtige Besuchergruppen ein Highlight. Foto: Wolfgang Becker

Unter dem Strich, zieht Disselhoff die Saison-Bilanz des Corona-Jahres, „war und ist die Schließung für uns ein harter Schlag, den wir aber im Gegensatz zu anderen Einrichtungen noch gut auffangen konnten.“

Weil im Lichtturm keine hohen Betriebskosten und auch keine Lohnzahlungen anfallen würden. „Das Engagement für den Turm ist ehrenamtlich, lediglich für verschiedene Versicherungen müssen wir Geld aufbringen.“

Traurig: Ein besonderes Highlight kam angesichts der Pandemie nicht zum Zug: Disselhoff war es gelungen, den Film „Realm of Light“ über die Entstehung des Lichts für die Präsentation im Lichtturm zu tollen Konditionen zu erwerben.

Normalerweise koste die Lizenz dieser „fantastischen bildstarken Aufarbeitung“ für drei Jahre 2500 Euro, ein dicker Happen für den Lichtturm. Doch durch geschickte Verhandlungen bekam das Team Ende 2019 die Lizenz für 500 Euro - und das gleich für vier Jahre. „Aber leider konnten wir den Film nur einmal zeigen, dann kam Corona.“

Förderprogramm „Heimat-Scheck“ ermöglicht Kauf eines neuen Beamers

Hat auch die Pandemie das Lichtturm-Jahr in seinem Ablauf durcheinandergewirbelt, so hat der Förderverein dennoch einen schönen Erfolg zu verkünden: Dank eines Zuschusses in Höhe von 2000 Euro über das Förderprogramm „Heimat-Scheck“ des NRW-Heimatministeriums kann nun ein dringend benötigter neuer Beamer für die Präsentationsebene des Turms angeschafft werden.

„Der alte Beamer,“ erklärt Gernot Disselhoff, „war gut sechs Jahre ununterbrochen bei den Führungen im Einsatz.“ Durch Abnutzung sei aber mehr und mehr an Bildqualität verloren gegangen. So habe sich zum Beispiel bei den Vorführungen immer wieder die Bildschärfe verstellt. „Dann musste ich jedes Mal die Leiter holen, noch oben klettern und die Schärfe nachregeln. Und das ist kein Zustand, wenn die Besuchergruppen da sind.“

Gästebuch bringt Anerkennung der auswärtigen Besucher zum Ausdruck

Neben dem erwähnten Film „Realm of Light“, der via Lizenz noch drei Jahre zum Fundus des Lichtturms zählen wird, verfügt das ehrenamtliche Team über zwei weitere Filme - über den Arnsberger Wald und natürlich über Arnsberg selbst. Letzterer wird übrigens von Gernot Disselhoff laufend aktualisiert. Was ebenfalls zeigt, wie viel an ehrenamtlicher Arbeit in dem Projekt Lichtturm steckt.

Was auch in dem ausliegenden Gästebuch anerkennend zum Ausdruck komme: „Die Leute sind begeistert von dem, was wir hier im Lichtturm machen.“