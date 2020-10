Konsequenz ist unverrückbar mit diesem Zukunftsbegriff verknüpft. Ein bisschen Nachhaltigkeit gibt es nicht. Entweder ist etwas nachhaltig oder nicht.

Dass in der Stadt Arnsberg künftig alle politischen Entscheidungen auf festgelegte Kriterien von Nachhaltigkeit geprüft werden, ist eine Steilvorlage für konsequentes Handeln. Jeder soll wissen, ob sich ein Stadtrat für mehr oder weniger Nachhaltigkeit entschieden hat. Dieses „Prüfinstrument“ reiht sich ein in andere Maßnahmen, die Arnsberg auf den Weg gebracht hat oder bringen will. Ein Nachhaltigkeitsausschuss kann wegweisend sein, wenn er nicht nur so heißt, sondern auch dementsprechend handelt, um ja bereits im Rat beschlossene Strategien mit Inhalten zu füllen.

Politik hat sich längst auf den Weg gemacht. Wenn CDU und Grüne die Klimafrage zum Kernpunkt ihrer gemeinsamen Gespräche machen, ist das nur ein Beispiel. Der neue Stadtrat hat neue, junge Gesichter, die mit einem ganz anderen Nachhaltigkeitsanspruch in Klima-, Digitalisierungs-, sozialen und Zukunftsfragen sozialisiert sind als die Generation 50+. Hier wird sich im Rat parallel zum Parteiensystem zwangsläufig eine „Fraktion Zukunft“ bilden.

Arnsberg will Hochschulstandort für Nachhaltigkeit, Forst- und Holzwirtschaft werden. Das würden viele Städte gerne sein, weil auch das einer Kommune eine echte Zukunftschance gibt. Wer aber den Anspruch erhebt, dafür ein geeigneter Standort zu sein, braucht mehr als nur Wald und Bäume. Benötigt wird die Vision, als Stadt ein Vorreiter für Nachhaltigkeit zu sein. Der Prozess muss die Bürger der Stadt mitnehmen, Netzwerke knüpfen und darf nicht ohne Debatten über richtige Wege passieren. Am Ende bleibt eines alternativlos: das konsequente Handeln.