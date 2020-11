Arnsberg: Kein Gewaltverbrechen auf dem Schlossberg

Die Polizei gibt Entwarnung:

Bei der am vergangenen Sonntag von einem Zeugen gemeldeten langen Blutspur auf dem Schlossberg, die - wie berichtet - eine intensive Suchaktion der Polizei ausgelöst hatte, handelt es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um Kunstblut. Dies habe die Laboranalyse ergeben, teilte Polizeisprecher Holger Glaremin auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Die Polizei musste von einem Verbrechen ausgehen und Suche starten

Auch Tierblut kann wohl ausgeschlossen werden. „Denn dann hätte der aufgefundene Stoff eine andere Konsistenz gehabt.“ Da aber am Sonntag vor Ort keine Untersuchung der aufgefundenen „Blutspur“ auf die Schnelle möglich gewesen sei, habe die Polizei unter Beteiligung auch der Kripo unverzüglich die Suche nach einem möglichen Verbrechensopfer beziehungsweise einer möglicherweise verletzten Person eingeleitet.

„Weil wir davon ausgehen mussten, dass tatsächlich im Bereich des Schlossbergs etwas hätte passiert sein können.“ Was sich dann aber glücklicherweise nicht bewahrheitet habe: Von einem Gewaltverbrechen wird nicht mehr ausgegangen.

Immer wieder lautstarke nächtliche Treffen auf dem Schlossberg

Eine Woche zuvor war übrigens das Heiligenhäuschen „Tollpöstchen” unterhalb der Soester Straße in unmittelbarer Schlossbergnähe mit Farbe beschmiert worden. Ob gezielt oder aus Langweile, das ist nicht bekannt.

Aber: Neben dem Tollpöstchen steht ein Papierkorb, der - zweckentfremdet - immer wieder für die Entsorgung von Hausmüll genutzt wird. Zuletzt sei dort auch ein Farbeimer hinterlassen worden, so Heimatbund-Vorsitzender Werner Bühner, dessen Inhalt Unbekannte vielleicht zu den Farbschmierereien animiert haben könnte. Nach dem Motto: Gelegenheit macht Täter.

Zudem, merkt Bühner an, sei vor allem an den vergangenen Wochenenden immer wieder - „auch lautstark“ - zu hören, dass sich in den Nachtstunden auf dem Schlossberg zahlreiche Personen treffen würden.

Polizei hat keine Hinweise auf eine sich am Schlossberg entwickelnde Drogenszene

Ob sich dort nun, nach dem es zum Beispiel im Umfeld des ehemaligen Hallenbads am Gebrüder-Abt-Platz abends deutlich ruhiger geworden sei, diese Szene auf den Schlossberg verlagert hat, dazu konnte Polizeisprecher Holger Glaremin nichts sagen.

„Uns ist zwar bekannt, dass der Schlossberg in den Sommermonaten ein beliebter Treffpunkt ist, aber zu einer möglichen Drogenszene dort gibt es keine Hinweise.“ Zudem fahre die Polizei dort regelmäßig Streife.

Wer aber meint, Beobachtungen zu möglichen Drogengeschäften oder -konsum gemacht zu haben, der solle sich nicht scheuen, sofort die Polizei zu benachrichtigen. „Auch unter der Nummer 110.“

Werner Bühner warnt: „Es besteht Absturzgefahr“

Aber noch etwas ist Heimatbund-Chef Werner Bühner wichtig: „Ich kann nur davor warnen, sich auf das Gemäuer der Schlossruine zu setzen. Denn die Steine sind an manchen Stellen locker, so dass Absturzgefahr besteht.“ Mit entsprechend bösen Folgen für die Gesundheit.

Die nächtlichen Treffen könnten aber auch zu anderen gesundheitlichen Problemen führen, findet Bühner. Weil nicht unbedingt davon auszugehen sei, dass dabei die Corona-Hygieneregeln beachtet würden.