Arnsberg: Karnevalsumzug soll im Mai nachgeholt werden

Das ist mal eine schöne Nachricht für alle Karnevalsfans: Die Arnsberger KLAKAG will alle Hebel in Bewegung setzen, den wegen der widrigen Wetterbedingungen ausgefallenen Karnevalszug „Lindwurm der Freude“ im kommenden Mai nachzuholen. Möglichst im Umfeld der „Arnsberger Woche“.

Klappt es mit dem Umzug nicht, gibt es eine Veranstaltung im Saal

Sollte dies nicht gelingen, erklärte KLAKAG-Kanzler Peter Hoffmann auf Anfrage unserer Zeitung, werde es auf jeden Fall als Alternative eine Saal-Veranstaltung geben.

„Wir wollen einfach noch etwas in dieser Richtung für die Arnsberger tun.“ Dies haben die Verantwortlichen der Karnevalsgesellschaft am Donnerstagabend in einer eigens angesetzten Zusammenkunft beschlossen.

Jetzt wird zunächst abgeklärt, ob die Voraussetzungen gegeben sind

Nun aber gehe es zunächst einmal darum, so Hoffmann, abzuklären, ob die für den Zug erforderlichen Fahrzeuge wieder von den Unternehmen zur Verfügung gestellt werden können und ob bei Gruppen und Helfern überhaupt die Bereitschaft zum neuerlichen Mitmachen vorhanden sei.

„Wenn das gegeben ist, werden wir uns sofort mit den zuständigen Behörden um die erforderlichen Genehmigungen bemühen.“ Allerdings werde der Lindwurm dann schon etwas kürzer ausfallen als gewohnt.

Ein denkbarer Termin, so der Kanzler weiter, könnte im Umfeld der „Arnsberger Woche“ sein. „Vielleicht sogar am Ruinenfest-Wochenende. Da sind dann ja ohnehin viele Leute unterwegs.“