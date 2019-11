Arnsberg. Der 25-jährige Spitzenkandidat der Jungen Union verspricht, die Interessen der jüngeren Generation im Stadtrat vehement zu vertreten.

Arnsberg: JU nominiert Janis Zimmermann für Kommunalwahl

Die Junge Union Arnsberg hat ihren Vorsitzenden Janis Zimmermann in einer offenen Vorstandssitzung einstimmig zum Spitzenkandidaten für die Kommunalwahl 2020 nominiert.

Der 25-jährige Betriebswirt aus Arnsberg zeigt sich hoch motiviert: „Ich möchte mich mit ganzer Kraft für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in unserer schönen Stadt engagieren. Für mich ist das eine Herzensangelegenheit.“

Janis Zimmermann hat immer wieder neue Debatten angestoßen

Zimmermann ist als Unternehmensberater im Bereich Business Intelligence tätig und hat bereits viel Erfahrung in der Politik gesammelt. So wurde er 2018 zum Vorsitzenden der Jungen Union Arnsberg gewählt und hat seitdem immer wieder Debatten angestoßen– wie zuletzt zur Förderung des ÖPNV im ländlichen Bereich.

Zudem engagiert sich Zimmermann seit 2010 in verschiedenen Funktionen sowohl in der CDU als auch innerhalb der Jungen Union. Hierbei erstreckt sich sein Engagement auch außerhalb der Arnsberger Stadtgrenzen. Die Interessen der jungen Generation vertritt er seit 2014 im Vorstand der Jungen Union im Hochsauerland als Geschäftsführer und neuerdings auch im Bezirksvorstand der Jungen Union Südwestfalen.

„Ich will das Sprachrohr der jungen Generation im Stadtrat sein“

Janis Zimmermann ist schon 2014 für die CDU im Wahlbezirk Arnsberg-Süd angetreten. Damals verlor er mit nur einer Stimme. Das hat ihn aber nicht entmutigt. Im Gegenteil, dass sich junge Menschen mehr in die Kommunalpolitik einbringen müssen, ist für ihn klar:

„Wenn wir wollen, dass unsere Interessen auch wahrgenommen werden, müssen wir uns selbst einbringen. Die Themen haben sich in den letzten Jahren enorm gewandelt – ob nun in der Familien-, Verkehrs- oder der Digitalpolitik. Auch der Arbeitsmarkt hat sich stark entwickelt. Ich will hier das Sprachrohr der jungen Generation im Stadtrat sein und mich für diese Interessen einsetzen.“

Das Durchschnittsalter im Stadtrat beträgt derzeit 57 Jahre

Das Durchschnittsalter im Arnsberger Stadtrat beträgt zurzeit 57 Jahre. Zuletzt hatte auch die Junge Union Sundern mit Fabian Blome ihren Spitzenkandidaten für die Kommunalwahl 2020 aufgestellt.

Unter dem Motto „Einen JU‘ler in jeden Rat“ erhält die Junge Union in Nordrhein-Westfalen Unterstützung aus der Landesregierung.

Die Junge Union Arnsberg nimmt per E-Mail (Janis.Zimmermann@ju-hsk.de) Anregungen, Wünsche und Kritik sowohl von Jung und Alt auf, um neue Themen aufzugreifen und damit eine nachhaltige Politik gestalten zu können.