Arnsberg: Jetzt ein Angstraum weniger

Was lange währt wird endlich gut:

Im Frühjahr 2016 hatte der Arnsberger Horst Ehlert den besonders in den frühen Morgenstunden stark frequentierten Fußweg an der Eisenbahnbrücke zwischen Eisenbahntunnel und Bahnhof auf Grund mangelhafter Ausleuchtung als Angstraum reklamiert. Jetzt - vier Jahre später - hat die Stadt diesen Missstand beseitigt. Mit einem modernen Lichtmanagement-System.

Schlecht ausgeleuchtete innerstädtische Wege machen vielen Menschen Angst

Schlecht ausgeleuchtete innerstädtische Wege machen vielen Menschen Angst. Doch das muss nicht sein. So hat die Stadt in der Vergangenheit bereits mehrfach auf entsprechende Hinweise unserer Leser im Rahmen unserer Serie „Angsträume“ reagiert und für Abhilfe gesorgt. Wie in der Uferstraße.

Doch erfolgte dort die Installation einer der Situation angemessenen neuen Beleuchtung relativ zügig, hat es am Fußweg an der Eisenbahnbrücke knapp vier Jahre gedauert.

Neue Technik erlaubt Installation von Beleuchtungssystemen auch an Bahnanlagen

Warum? „Auch technischen Gründen,“ erklärt Stadtsprecherin Stefanie Schnura. Da die bislang dort vorhandene Beleuchtungsanlage bisher nur schwer zu reparieren gewesen sei, habe man nun eine neue Anlage errichtet. „Heute ist es mit der neuen LED-Technik möglich, auch in Bereichen von Bahnanlagen Beleuchtungsanlagen zu realisieren.“

Denn als ein Problem war vor vier Jahren seitens der Stadt angeführt worden, dass neue Lichtquellen in unmittelbarer Nähe zu Bahnanlagen möglicherweise Blendwirkung auf die Lokomotivführer hätten haben können. Doch diese Bedenken scheinen nun angesichts der jetzt verwendeten LED-Technik ausgeräumt.

Die Anschlussleistung verringert sich von bisher 632 Watt auf 108 Watt

Die Stadt hat so vier neue Lichtpunkte inklusive natürlich der Beleuchtungskabel am Fußweg der Eisenbahnbrücke angebracht. Die vorhandenen gelblich strahlenden Leuchtenköpfe der alten Bahnlaternen in diesem Bereich wurden durch neue Leuchtenköpfe eben mit modernster LED-Technik ersetzt.

Und: „Die Beleuchtungsanlage ist mit einem Lichtmanagement-System mit integrierter und energiesparender Bewegungserkennung ausgestattet.“ Die Anschlussleistung verringere sich von bisher 632 Watt auf 108 Watt - bei voller Leistung. Die Kosten für die Erneuerung und damit für die Beseitigung dieses Angstraums betragen rund 8000 Euro.

Je nach Witterung wird der Weg in dieser Woche wieder freigegeben.

Leser hatte die mangelhafte Ausleuchtung kritisiert

Bestellen Sie hier unseren Arnsberg-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Wie seinerzeit berichtet, hatte Horst Ehlert die mangelhafte Ausleuchtung des Fußweges an der Eisenbahnbrücke - übrigens auch Teilstück des beliebten Ruhrtalradweges - moniert. Für Ehlert nicht akzeptabel, weil dieser Fußweg frühmorgens und auch teils spätabends von vielen Bahnkunden, darunter Frauen und Jugendliche, genutzt werde.

Die dort in großer Höhe an Masten angebrachten Leuchtkörper, so Ehlert damals, würden mit ihrem spärlichen gelblichen Licht den darunter liegenden Fußweg kaum aufhellen. Und dieser ohnehin schon geringe Lichteinfall würde in der Vegetationsphase dann noch durch Äste und Blätter der am Wegesrand und Ruhrufer stehenden Laubbäume absorbiert.

Doch nun ist das Thema abgeschlossen, ist der Fuß-/Radweg angemessen hell in Szene gesetzt. Und Horst Ehlert zeigt sich nach erster Inaugenscheinnahme zufrieden. Obwohl bis zur Umsetzung viel Wasser unter der Brücke durchgeflossen ist.