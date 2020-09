Arnsberg: Interprint setzt auf Ausbildung

Bruchhausen. Dekodruck-Unternehmen aus Arnsberg freut sich, trotz Coronajahr fünf von sechs erfolgreiche Azubis übernehmen zu können. Sechs neue Azubis.

Für den Deko-Drucker Interprint aus Arnsberg stellt auch das außergewöhnliche „Corona“-Jahr keine Ausnahme dar: Hier spielt der Nachwuchs und die Förderung von Auszubildenden in den unterschiedlichen Berufen nach wie vor eine entscheidende Rolle. Und so starteten im August gleich sechs neue Azubis als Verstärkung des Interprint Teams.

Das Unternehmen Interprint unterstreicht, das es für seine gute Ausbildung bekannt sei: Jedes Jahr starten dort junge Menschen in den unterschiedlichsten Disziplinen durch: Zur Zeit gibt es 22 Azubis im Unternehmen, davon acht Industriekaufleute, elf Medientechnologinnen und Medientechnologen, eine Mediengestalterin, ein Elektroniker und einer in der IT. Interprint wird deshalb regelmäßig geehrt mit dem Gütesiegel als „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“. Das Gütesiegel steht für ein hohes Engagement des Betriebes in der beruflichen Ausbildung, eine große Zufriedenheit und eine positive Bewertung der Arbeitssituation durch die Auszubildenden.

1300 Mitarbeiter in elf Ländern Mit rund 1300 Mitarbeitern weltweit, davon 390 am Stammsitz in Arnsberg, ist die Interprint-Gruppe eine der führenden Dekordruckereien. Weitere Standorte gibt es in Brasilien, China, Italien, Malaysia, Polen, Russland, Spanien, Südafrika, Türkei und Vereinigte Staaten von Amerika. Unternehmer Paul Wrede aus Arnsberg stieß 1969 in eine neue Dimension des Holzwerkstoff-Marktes: die Oberfläche. Er gründet die Dekordruckerei „Interprint“.

Im August starteten sechs neue Azubis ins Berufsleben: Zum einen die Industriekaufleute Tina Weintert, Janne Malik und Lauritz Weber. Zum anderen die Medientechnologen Pascal Meißner, Serkan Koparan und Kevin Benzel. Sie lernen nun die einzelnen Abteilungen des Unternehmens genauer kennen.

In den ersten Arbeitstagen erwartete die Azubis ein Seminar zum Thema „Soziale Spielregeln am Arbeitsplatz“ und ein gemeinsamer Ausflug zum näheren Kennenlernen. Beim Mini-Golf konnte man sich auch unter Berücksichtigung der Corona- Sicherheitsmaßnahmen beschnuppern. Lediglich auf den traditionellen Grill-Nachmittag zum Kennenlernen von „neuen“ und „alten“ Azubis wurde in diesem Jahr verzichtet.

Eine Verabschiedung der fertigen Azubis fand dennoch in einem feierlichen Rahmen statt. Denn trotz der Auswirkungen der Pandemie und der Herausforderungen, die zum Beispiel geschlossene Berufsschulen darstellten, haben alle Interprint Azubis im dritten Lehrjahr ihre Prüfungen erfolgreich bestanden. Bei einer kleinen internen Feierstunde bei Interprint mit Ausbildern und der Geschäftsführung wurden die Azubis feierlich geehrt und „verabschiedet“.

Fünf Azubis bleiben

Tatsächlich bleiben fünf der sechs Azubis dem Unternehmen erhalten und werden übernommen, die Sechste hat sich für ein Studium entschieden. Interprint gratulierte den Industriekaufleuten Niklas Richter, Anne Hufelschulte und Ann-Christin Nemeita und den Medientechnologen Fabian Rath, Tobias Hübert, Patrick Mudler und Yigit Üstenci.

Ein besonderes Highlight steht noch bevor: Im September werden die beiden besten Azubis Anne Hufelschulte und Ann-Christin Nemeita durch die IHK geehrt. Die beiden Industriekauffrauen haben ihre Ausbildung mit der Note 1 bestanden. Ausbildungsleiterin Andrea Pusch ist besonders stolz auf „ihren“ Nachwuchs. „Als Unternehmen aus der Region legen wir viel Wert auf eine gute Ausbildung hier vor Ort. Unsere Auszubildenden und ihre Entwicklung liegen uns einfach sehr am Herzen. Wir freuen uns deshalb, dass wir so viele von ihnen auch nach ihrer Ausbildung bei uns behalten und übernehmen können.“

Auch für das Ausbildungsjahr 2021 wird wieder Nachwuchs gesucht: für die Ausbildungsberufe Medientechnologe, Industriekaufleute sowie Mediengestalter.

Weitere Informationen dazu und die Möglichkeit, sich online zu bewerben, gibt es auf interprint.de.