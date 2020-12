Arnsberg: Holztransporter müssen jetzt durch die Innenstadt

Auf der einen Seite ein Unternehmer, der sich über unnötig lange Fahrwege zum Arnsberger Bahnhof und einem damit einhergehenden Zeitverlust beklagt. Auf der anderen Seite die Stadt, die sich an die gesetzlichen Vorgaben hält und zugleich die Interessen der Anwohner berücksichtigt.

Deshalb wird dem Bestwiger Transportunternehmen Eickelmann die Zufahrt zur Holz-Verladung über das als Fahrradstraße ausgeflaggte Teilstücke der Straße „Zu den Werkstätten“ und damit über die neue Ruhrbrücke nun verwehrt.

„So müssen die zwischen 42 und 44 Tonnen schweren Lastzüge durch die Stadt fahren“

Eine Entscheidung, die bei dem Chef des Transportunternehmens, das für die Firma „Mercer Holz GmbH“ Unmengen von Sturm- und Käferholz - sogenanntes „Kalamitäten-Holz“ - zum Abtransport durch von der Bahn bereitgestellte Ganzzüge heranschafft, auf Unverständnis stößt:

„Denn so müssen unsere zwischen 42 und 44 Tonnen schweren Lastzüge pro Ganzzug innerhalb von zwei Tagen insgesamt gut 108 Mal über Ruhrstraße, Marienbrücke und Clemens-August-Straße durch die Stadt fahren. 54 Mal beladen hin und 54 Mal leer zurück,“ sagt Michael Eickelmann.

Enger Kurvenradius an der Marienbrücke erschwere den Lkw-Verkehr

Die Firma Eickelmann beim Käferholz-Verladen am Arnsberger Bahnhof. Lkw-Züge dürfen für derartige Holztransporte per Sondergenehmigung noch bis derzeit 31. Dezember 2020 mit einem Gesamtgewicht von bis zu 44 Tonnen unterwegs sein. Üblicherweise sind nur maximal 40 Tonnen erlaubt. Foto: Wolfgang Becker

Was auch verkehrstechnisch durchaus Herausforderungen an die Fahrer der Holztransporter stelle. „Denn vor allem das Rechtsabbiegen beim Herausfahren aus der Stadt an der Kreuzung Marienbrücke / Ruhrstraße ist nicht ohne.“

Dort müssten nämlich die langen Lkw-Züge aufgrund des engen Kurvenradius weit nach links ausholen, um sicher herumzukommen. „Was problematisch wird, befinden sich auf der Linksabbieger-Spur der Marienbrücke andere Fahrzeuge.“

Unternehmer: Nie Probleme aufgetreten

Bislang aber, erklärt Eickelmann, habe es mit dem Transport über die neue Ruhrbrücke, die dortige Fahrradstraße und den Bahnübergang hin zur Stadtseite des Bahnhofs, an der das Holz auf die Schiene verladen werde, keine Probleme gegeben.

Denn praktisch mit der Freigabe der Brücke im Oktober 2017 habe ein ortsansässiger Unternehmer bei der Stadt erwirkt, dass „unsere Lkw-Züge diese Route nutzen dürfen“.

Michael Eickelmann: „Diesen plötzlichen Umschwung kann ich nicht nachvollziehen“

Was auch bis vor etwa vier Wochen gut funktioniert habe. „Seit dieser Zeit aber werden unsere Fahrer dort von städtischen Mitarbeitern immer wieder mündlich verwarnt und es wird ihnen bei weiterer Nutzung der Strecke mit Anzeigen gedroht.“ Daher würden die Lkw inzwischen durch die Innenstadt fahren. Auch Nachfragen bei der Stadt hätten zu keinem Einlenken geführt.

„Diesen plötzlichen Umschwung kann ich nicht ganz nachvollziehen,“ so Michael Eickelmann. Schließlich sei die Ruhrbrücke ja gerade auch als Bindeglied zwischen B 7 und Bahnhof errichtet worden. „Und meines Wissens auch, um den Verkehr aus der Innenstadt herauszuhalten.“ Zumal dieses kleine Teilstück der Straße „Zu den Werkstätten“ über Jahrzehnte von Lkw als Zufahrt in das gleichnamige Gewerbegebiet genutzt worden sei.

Bei Bauarbeiten am Bahnübergang Ruhrstraße wird Umweg noch größer

Und für das Bestwiger Transport-Unternehmen komme nun noch ein weiterer erschwerender Faktor hinzu: Demnächst würde der Bahnübergang an der Ruhrstraße direkt am Eisenbahntunnel aufgrund von Bauarbeiten gesperrt.

„Wird uns daher weiter die Nutzung der Bahnhofszufahrt über die neue Ruhrbrücke verwehrt, müssen wir dann den langen Weg über die Autobahn, das Alte Feld und durch die Stadt nehmen. Und natürlich auch wieder zurück.“ Was allein schon unter ökologischen Aspekten wenig sinnvoll sei.

Außerdem, führt Eickelmann ein weiteres Argument ins Feld: „In Veröffentlichungen zur Ruhrbrücke war seinerzeit immer zu lesen, dass mit einer Schließung des beschrankten Bahnübergangs an der Straße ,Zu den Werkstätten‘ nach Fertigstellung der Brücke vorerst nicht zu rechnen ist. Als Grund dafür wurde genannt: die Holzverladung.“ So weit der Fuhrunternehmer.

Stadt: Können die geltenden Regeln für Fahrradstraße nicht einfach außer Betrieb setzen

Die rote Linie markiert die bislang von den Holztransportern genutzte Strecke. Foto: Aline Rinke

Die Arnsberger Stadtverwaltung dagegen verweist auf Nachfrage unserer Zeitung klipp und klar darauf, dass es sich bei dem zur Diskussion stehenden Straßenabschnitt um eine ausgewiesene Fahrradstraße handele.

„Hier gelten besondere Regeln, die nicht einfach für einen Betrieb außer Kraft gesetzt werden können,“ sagt deren Sprecher Elmar Kettler.

„Und dass die Firma Eickelmann vor dem Ausbau der Straße diese Strecke genutzt hat, war nicht erlaubt, sondern auf der abgenutzten Straße nur geduldet.“

Auch Anwohnerinteressen müssen berücksichtigt werden

Ein weiterer Grund für die ablehnende Haltung: Der zwischenzeitlich erfolgte Ausbau der betreffenden Straße, so Kettler, sei nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches abgewickelt worden „und wurde somit überwiegend durch Anwohnerbeiträge finanziert. Es ist nachvollziehbar, dass diese kein Interesse daran haben werden, dass die entstandenen Rad- und Gehwege durch große Transportfahrzeuge abgenutzt werden.“

Mit erhöhtem Fahrradverkehr durch den Ruhrtalradweg ist zu rechnen

Zudem sei mit einem erhöhten Aufkommen an Radfahrern zu rechnen, da der Ruhrtalradweg über diesen Weg geführt werden solle. „Aber dies alles hat unsere Fachabteilung bereits mehrfach mit dem Unternehmen besprochen.“