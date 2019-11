Arnsberg: Hirschberger Tor muss dringend saniert werden

Das Hirschberger Tor muss - wie kurz berichtet - dringend saniert werden.

Doch die Bestandsaufnahme der Schäden läuft noch. Ein Gutachten über den exakten Zustand des historischen Bauwerks und das daraus abzuleitende Arbeitsvolumen liegt der Stadtverwaltung damit bislang nicht vor.

Vielmehr, heißt es auf Anfrage aus dem Rathaus, werde für die Begutachtung noch nach einem dafür geeigneten Unternehmen gesucht.

Eine Entscheidung, wer das Gutachten anfertigt, ist noch nicht gefallen

Ein aus der Jagdszene herausgebrochenes Stück, das wieder eingefügt werden muss. Foto: Wolfgang Becker

Zwar habe bereits eine Fachfirma ein Angebot für ein solches Gutachten eingereicht, erklärt Stadtsprecherin Stephanie Schnura, dabei habe es sich aber lediglich um eine erste allgemeine Kontaktaufnahme gehandelt.

Eine Entscheidung, wer den Zuschlag für eine solche Expertise letztlich bekomme, sei daher bislang auch noch nicht gefallen.

Ohne Gutachten keine Ausschreibung

Und ohne Gutachten sei natürlich noch keine öffentliche Ausschreibung der Arbeiten selbst möglich, könnten weder Kosten- noch Zeitrahmen für den Ablauf der Sanierung genannt werden.

Denn erst „auf Basis des noch zu erstellenden Gutachtens“, so Stephanie Schnura, „wird die Denkmalrechtliche Erlaubnis dann durch die Untere Denkmalbehörde in Abstimmung mit der Denkmalpflege des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe erarbeitet“.

Auch Gutachterfirma könnte für die Sanierungsarbeiten den Hut in den Ring werfen

Kann übrigens eine Firma, die das Gutachten verfasst hat, im Zuge eines fairen Wettbewerbs später dann auch an der Ausschreibung teilnehmen und möglicherweise sogar den Sanierungsauftrag erhalten?

Dazu die Stadtsprecherin: „Eine Firma, die das Gutachten erstellt hat, ist von der anschließenden Auftragsvergabe zur Schadensbeseitigung grundsätzlich dann nicht ausgeschlossen, wenn allen sonstigen Bietern das Gutachten und alle sonstigen Informationen, die der Gutachter erhalten hat, im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens zur Gleichbehandlung zugänglich gemacht werden.“

Kenner der denkmalbaulichen Sanierungsszene würden allerdings nach Informationen unserer Zeitung die spätere Auftragsvergabe an ein Unternehmen, das letztlich die Expertise verfassen wird, nicht gerade begrüßen. Weil dies möglicherweise ein „Geschmäckle“ haben könnte.

Für die anspruchsvolle Denkmalsanierung gibt es nur wenige Fachfirmen

Die Jagdszene krönt das Hirschberger Tor. Foto: Wolfgang Becker

Interesse an der Erstellung des Gutachtens hätte übrigens auch die Firma „Nüthen Restaurierungen“ in Bad Lippspringe, bekannt in Arnsberg durch die Sanierung des Kreuzwegs, bei der Nüthen - wie seinerzeit berichtet - hervorragende Arbeit abgeliefert hat.

Doch dem Unternehmen - eine von nur wenigen Fachfirmen in diesem Bereich - ist bislang noch nichts in Sachen Hirschberger Tor bekannt geworden.

Offen ist zudem, ob bereits überhaupt eine Ausschreibung für ein Gutachten herausgegangen ist. Das konnte die Stadtverwaltung am Montag intern nicht ermitteln.

Zahn der Zeit hat seit der letzten Sanierung 2004 am Hirschberger Tor genagt

Zum Hirschberger Tor: Letztmals saniert wurde das markante Objekt, durch das Generationen von Schülern zum Laurentianum geschritten sind, im Jahr 2004 von der Firma Garthmann aus Münster.

Doch in den zurückliegenden 15 Jahren hat der Zahn der Zeit heftig an dem Tor genagt: Durch Wind und Wetter wurden die Fugen ausgewaschen und aufgrund dieser fehlenden Fugen haben sich Teile der Jagdszene gelöst, die bereits abgenommen und gesichert wurden.

Stadt hat keine Bedenken in Sachen Verkehrssicherheit

Festgestellt hatte man den Schaden am 17. Oktober des Jahres, eine genaue Vor-Ort-Prüfung durch die Stadt Arnsberg erfolgte dann bereits einen Tag später. Mit dem Ergebnis, dass eine Sanierung dringend erforderlich ist. Allerdings bestehen laut Stadt derzeit keinerlei Bedenken in Bezug auf die Verkehrssicherheit.

Das Hirschberger Tor hat eine bewegte Geschichte

Das kurfürstliche Wappen am Hirschberger Tor. Foto: Wolfgang Becker

Das Hirschberger Tor hat eine bewegte Geschichte: Kurfürst Clemens-August ließ das Mauerwerk 1753 nach einem Entwurf des westfälischen Barockbaumeisters schlechthin, Johann Conrad Schlaun, in Hirschberg errichten.

Als standesgemäßes Eingangsportal für das dortige kurfürstliche Jagdschloss.

Schloss „auf Abbruch verkauft“

Doch nach Ende der kurfürstlichen Herrlichkeit um 1800, so Arnsbergs Stadtarchivar Michael Gosmann, wurde das gesamte Schloss Hirschberg „auf Abbruch verkauft“.

So ist heute von dem Prachtbau nur noch der Marstall übrig. Und eben das Hirschberger Tor: in Arnsberg. Denn:

Landrat handelt vorausschauend

1826 schrieb der preußische Staat die Landräte an, um zu eruieren, wo in seinem Hoheitsgebiet Denkmäler zu finden seien.

Darauf hin, erklärt Gosmann weiter, habe dann der damalige Arnsberger Landrat in seiner Antwort nicht nur auf das Hirschberger Tor hingewiesen, sondern auch sofort vorausschauend gehandelt: „Er hat das Tor abbauen und nach Arnsberg transportieren lassen, was nicht ganz billig war.“

Bauexperten erkennen plötzlich starke Baufälligkeit: Klosterpforte muss weichen

In Arnsberg dann gab es eine große Diskussion mit der zentralen Frage: Wohin damit? Ein Vorschlag: An den Lindenberg. Doch diese Idee fand kein Gehör.

Aber weil die Arnsberger schon immer pragmatische Lösungen fanden, erkannten plötzlich die städtischen Bauexperten, dass die damals noch im Bereich von Wedinghausen befindliche, mit einem Türmchen versehene Klosterpforte stark baufällig und daher dringend abzureißen sei. „Doch baufällig war diese Pforte mit Sicherheit nicht,“ sagt Michael Gosmann.

„Die Hirschberger sind uns wegen des ,Tor-Diebstahls’ noch heute böse“

Was die Stadtverantwortlichen jedoch nicht weiter scherte. Deren flotte Entscheidung: „Das passt.“ Und schon war die Klosterpforte abgerissen, an deren Stelle noch in 1826 das Hirschberger Tor getreten.

Und was sagen die Hirschberger dazu? Auch das weiß der Stadtarchivar: „Die sind uns wegen des ,Tor-Diebstahls’ noch heute böse.“