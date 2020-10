Arnsberg: Heimatpreis an drei Projekte vergeben

Arnsberg. Die Stadt Arnsberg vergab an drei örtliche Projekte den Heimatpreis. 4500 Euro Preisgeld wurden ausgeschüttet.

Die zweite Auflage der Heimatpreisverleihung der Stadt Arnsberg fand nun im Bürgerzentrum Bahnhof Arnsberg statt. Von sechs eingereichten Projekten durfte die Jury drei Projekte mit 3000 Euro, 1000 Euro und 500 Euro prämieren.

1. Platz: Geschichtspfad Oeventrop

„Auch in diesem Jahr fiel die Wahl nicht leicht, da alle eingereichten Projekte dazu beitragen, die Heimatgeschichte vor allem der einzelnen Dörfer Arnsbergs zu bewahren und an die nächsten Generationen weiter zu tragen“, so die Stadt Arnsberg. Letztendlich fiel die Wahl der Erstplatzierung auf den „Geschichtspfad Oeventrop“ des Arbeitskreises Ortsgeschichte Oeventrop, der mit 25 Geschichtstafeln im Ort einen Einblick in die Geschichte des bis 1975 selbstständigen Dorfes geben will.

Geboten wird ein Geschichtsdarstellung eines sich stets wandelnden, lebendigen Dorfes. Der Geschichtspfad besteht aus zwei Teilwegen und eine illustrierte Broschüre begleitet diesen Weg. Mit Freude wurde für dieses Projekt der erste Platz und 3000 Euro Preisgeld an den AKO Oeventrop durch Bürgermeister Ralf Paul Bittner überreicht.

2. Platz: „Werk Neheim“

Den zweiten Platz, überreicht durch den stellvertretenden Bürgermeister Peter Blume, erhielt das Projekt Museum „Werk-Neheim“, aufgebaut durch Klaus Josef Fischer. Im Werk-Neheim können Besucher die Arnsberger Alltagskultur, Industrie- und Designgeschichte visuell durch viele Ausstellungsstücke aus der Vergangenheit nachempfinden. Klaus Josef Fischer bezeichnet dies gerne als „Wärmflasche für die Seele“.

3. Platz: Kreativpfad für Kinder

Den dritten Platz durfte die stellvertretende Bürgermeisterin Margit Hieronymus überreichen. Die Jury wählte den „Kreativpfad für Kinder und Jugendliche“ aus, der durch den Arnsberger Heimatbund erstmals im Dezember 2018 in Zusammenarbeit mit Arnsberger Schulen neue, junge Lyrik und vielfältige besonders gestaltete Texte von Schülern veröffentlicht. Zur Präsentation stehen in den Bürgergärten zehn neu errichtete Schaukästen zur Verfügung, in denen diese Texte veröffentlicht werden und in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden.

Möglich wurde diese Verleihung und die damit verbundene finanzielle Unterstützung wieder durch die im letzten Jahr geschaffene Initiative des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“.