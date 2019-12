Erinnerung an Ludwig Freiherr von Vincke (von links): Klaus Kaiser, Regierungspräsident Hans-Josef Vogel, Prof. Mechthild Black-Veldtrup, Bürgermeister Ralf Bittner und Jürgen Jaenecke.

Bezirksregierung Arnsberg: Gedenktafel erinnert an Ludwig Freiherr von Vincke

Arnsberg. Freiherr von Vincke zählt zu den großen preußischen Reformern und hatte zu Beginn des 19. Jahrhunderts den Regierungssitz Arnsberg durchgesetzt.

Ehre, wem Ehre gebührt: Eine Gedenktafel zur Erinnerung an Ludwig Freiherr von Vincke wurde jetzt an den Präsidenten des Arnsberger Verwaltungsgerichts übergeben.

Als Ludwig Freiherr von Vincke am 2. Dezember 1844 in Münster verstarb, konnte er auf mehr als ein halbes Jahrhundert Verwaltungspraxis, davon über die Hälfte der Zeit an der Spitze der preußischen Provinz Westfalen, zurückblicken.

Gedenktafel wird künftig am ersten Sitz der Bezirksregierung einen Platz finden

Er zählt zu den großen preußischen Reformern und wirkte durch seine praktische Verwaltungstätigkeit erfolgreich an der Transformation der ständischen in die bürgerliche Gesellschaft mit. Er war derjenige, der den Regierungssitz Arnsberg durchsetzte.

Anlässlich seines 175. Todestages übergaben Regierungspräsident Hans-Josef Vogel, Parlamentarischer Staatssekretär Klaus Kaiser, Bürgermeister Paul Bittner sowie Prof. Mechthild Black-Veldtrup, Leiterin der Abteilung Westfalen des Landesarchivs NRW, eine Gedenktafel an Jürgen Jaenecke, den Präsidenten des Arnsberger Verwaltungsgerichts, dem ersten Sitz der Regierung Arnsberg.

Die Gedenktafel wird ihren Platz an prominenter Stelle am Hauptportal des Verwaltungsgerichtes Arnsberg in der Jägerstraße finden.

Vincke: wichtiger Impulsgeber und Praktiker der preußischen Verwaltungsreformen

Mechthild Black-Veldtrup würdigte in ihrem Beitrag im Rahmen der Veranstaltung zum 175. Todestag von Ludwig Freiherr Vincke dessen vielfältigen beruflichen Werdegang. Sie schilderte ihn als Impulsgeber und Praktiker in der Phase der preußischen Verwaltungsreformen zu Beginn des 19. Jahrhunderts, der bis heute nachhaltige Spuren, u. a. durch seinen Einsatz für Arnsberg als Sitz der Regierung, hinterlassen hat.