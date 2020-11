Arnsberg: Gastronomen stellen auf Außer-Haus-Verkauf um

Die gesamte Gastronomie-Branche ächzt ob der neuen coronabedingten Zwangspause, denn seit Montag, 2. November, sind Gaststätten, Restaurants, Bars und Kneipen für vier Wochen wieder dicht. Die Bundesregierung hat ihnen einen neuerlichen Lockdown verordnet. Für die Gastronomie bedeutet das wieder Verdienstausfall und ein Ausweichen auf den Außer-Haus-Verkauf. Wir haben uns umgehört:

Im Landgasthof Hoffman in Rumbeck herrschte noch am Abend vor der verordneten Schließung reges Treiben in der Gaststube. Schnitzel, Rumpsteak und Schweinelendchen wurden den Gästen frisch zubereitet an den exakt nach den Corona-Vorgaben aufgestellten Tischen serviert. Jetzt herrscht in den Räumen gähnende Leere.

Astrid Hoffmann: Gehofft, dass es die Gastronomie nicht noch einmal treffen würde

„Es wurde ja schon seit langem über weitere einschränkende Maßnahmen nachgedacht, aber wir haben immer gehofft, dass es die Gastronomie nicht noch einmal treffen würde“, bedauert Astrid Hoffmann, die aber trotz der schwierigen Situation ihr Lachen und ihren Optimismus nicht verloren hat.

„Wir haben schon in der vergangenen Woche angefangen, zu wursten und verkaufen nun die Waren außer Haus“. Hinter Waren verbirgt sich Deftiges aus eigener Herstellung. Kurz schaut auch der Chef des Hauses vorbei: Mit einem „Ich muss aber schnell wieder in die Wurstküche“ ist Mathias Hoffmann auch schon wieder durch die Hintertür verschwunden.

Feine Wurstwaren und auch ein Kochbuch im Angebot

„Wir haben feine Sülze, Leber- und Blutwurst sowie gekochtes Mett im Angebot“, erzählt Astrid Hoffmann. Der Kunde könne die Wurst entweder am großen Stück direkt aus der Räucherkammer bekommen oder für den kleinen Hunger in Gläsern. Daneben gibt es auch Gutscheine oder das Buch „Volle Möhre Sauerland“ von Koch Klaus Lürbke zu erwerben.

„Gutscheine sind gerade in der Weihnachtszeit sehr beliebt und auch das Buch wäre ein schönes Geschenk für das Fest“, sagt Junior-Chef Maximilian Hoffmann. Bestellt werden kann von Montag bis Freitag von 9.30 bis 12.30 Uhr, hierbei wird dann der Termin zum Abholen vereinbart.

Im „Alten Schloss“ ist das „Schnitzelfenster“ wieder geöffnet

Not macht erfinderisch: Bei „Nocko“ im Gasthof „Zum Alten Schloss“ werden die bestellten Speisen über das "Schnitzelfenster" ausgeliefert. V.l.: Svenja, Madita und Norbert Menge. Foto: Wolfgang Becker

Am Gasthof „Zum Alten Schloss“ in der Arnsberger Altstadt ist das legendäre „Schnitzelfenster“ wieder geöffnet.

Viele aufmunternde Stimmen wie „Glück auf“ oder „Super, dass ihr so reagiert“ gibt es für Svenja und Norbert Menge in den sozialen Medien. Ab 16 Uhr können die Gerichte täglich, außer am montäglichen Ruhetag, bestellt werden, Abholung ist dann nach Vereinbarung.

Wie sieht es mit der Vorratshaltung in dieser schwierigen Situation aus?

„Einen Lieferengpass haben wir nicht, denn unsere Hausmetzgerei Scheiwe versorgt uns immer zeitnah mit Fleisch und Wurst“, freut sich Svenja Menge über die gute Zusammenarbeit mit der alteingesessenen heimischen Fleischerei.

Auch das Team des „Grünen Hauses“ ist für den Außer-Haus-Verkauf gerüstet

Auch sie bieten Außer-Haus-Verkauf: Stefan und Waltraud Schuster vom Gasthof „Zum grünen Haus“ in Arnsberg. Foto: Wolfgang Becker

Eine „Außer Haus Karte“ bietet auch der Gasthof „Zum Grünen Haus“ an der Grimmestraße an. Stefan Schuster und Mutter Waltraud sind schon ab dem frühen Nachmittag in der Küche der Traditionsgaststätte mit den Vorbereitungen beschäftigt.

Denn ab 17.30 Uhr kann bestellt werden. Entweder per Internet oder direkt von den am Eingang liegenden Speisekarten.

„Um lange Wartezeiten zu vermeiden und den Ablauf reibungslos zu gestalten, wäre es besser, die Bestellung kurz vorher telefonisch durchzugeben“, empfiehlt Waltraud Schuster.

Der Außer-Haus-Verkauf im Grünen Haus ist geöffnet von Mittwoch bis Sonntag von 17.30 bis 20 Uhr, sonntags zusätzlich von 11.30 bis 14 Uhr.

Marina Benfer: Wünschen uns, im Dezember wieder öffnen zu können

Frisch gekocht und vakuumiert können die Speisen im Ratskeller abgeholt werden: das Inhaber-Paar Marina und Andreas Benfer. Foto: Wolfgang Becker

„Unser größter Wunsch wäre, wenn wir im Dezember wieder persönlich für unsere Gäste da sein könnten“, hofft Marina Benfer vom Ratskeller auf ein schnelles Ende der Beschränkungen.

Die Gaststätte mit ihrer langen Geschichte hat seit dieser Woche ebenfalls auf Außer-Haus-Verkauf umgestellt. „Wir bieten diesmal auch kleinere Gerichte und Eintöpfe für den Mittagstisch an“, so die Ratskeller-Chefin.

Dieses Angebot sei in den vergangenen Tagen gut angenommen worden, sowohl von Firmen als auch für den Mittagstisch zu Hause. Einige der auf der Speisekarte angebotenen Gerichte können auch vakuumiert werden und eignen sich dadurch zum Aufwärmen am nächsten Tag.

Bestellungen werden von dienstags bis sonntags ab 9 Uhr entgegengenommen, abgeholt werden kann das fertige Essen dann je nach Wunsch von 11.30 bis 13.30 Uhr oder von 17 bis 20 Uhr.

Mehr Infos gibt es auch auf Facebook