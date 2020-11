Arnsberg: Für jeden Monat schöne Pferde

Der schon traditionelle Pferdekalender mit Motiven von den Tieren der Ponyranch Arnsberg erscheint in diesem Jahr zum nunmehr sechsten Mal.

Eigentlich nichts Besonderes, doch in Corona-Zeiten ist selbst das Herausbringen eines Kalenders keine Selbstverständlichkeit und erfordert neue Überlegungen zu Druck, Vertrieb und auch Finanzierung.

Yvonne Winkelmann: Kalender war in früheren Jahren als schönes Geschenk gedacht

Ein kurzer Rückblick: „Auf der Suche nach einem schönen Geschenk für die Kunden der Ponyranch kam vor einigen Jahren die Idee auf, einen Kalender mit hübschen Fotos von Pferden zu gestalten“, erzählt Yvonne Winkelmann als Betreiberin der beliebten Freizeit-Einrichtung unweit des Wanderparkplatzes im Hasenwinkel.

Unterstützt bei Gestaltung und Design habe sie von Anfang an Frank Scharlau aus Bruchhausen, dessen Freundin Tanja Bremke seit vielen Jahren treue Mitarbeiterin der Ponyranch ist.

Besonders die Kindern fiebern dem Kalender entgegen

Ponyranch-Leiterin Yvonne Winkelmann hat viel Arbeit in die Gestaltung des Kalenders investiert. Foto: Wolfgang Becker

„Der erste Kalender war damals so gut angenommen worden, dass wir spontan die zweite Auflage geplant haben“, freut sich Yvonne Winkelmann. Und auch die wurde ein Renner. Besonders für die Kinder, so die Pferdeliebhaberin, sei der Kalender jedes Jahr ein Highlight:

„Die Mädchen und Jungen fiebern förmlich schon im Spätherbst der neuen Ausgabe entgegen“. Denn gerade Kinder fühlten sich mit den Pferden eng verbunden, weiß die Expertin von der Ponyranch aus jahrelanger Erfahrung.

Fotos alle selbst „geschossen“

Die zwölf Monatsfotos plus Deckblatt sind vor, bei oder nach den Reitstunden von Yvonne Winkelmann selbst gemacht. „Aber auch die Kinder der so genannten Reitbeteiligung, in der die Jugendlichen ein Pferd wie ihr eigenes Tier betreuen, haben schöne Motive ausgewählt und mir per E-Mail geschickt“.

Viele Kinder, so weiß Yvonne Winkelmann, würden den Kalender nach Erhalt sofort durchblättern, und dann gebe es Freudenrufe wie: „Da ist ja meine Heidi, das hübscheste Pferd der Welt“.

Corona hat auch auf der Ponyranch die Normalität verändert

Jetzt ist Corona dazwischengekommen und hat auch auf der Ponyranch die Normalität verändert. „Der Kalender wurde immer in einer Auflage von 250 Stück gedruckt, Mitte Dezember bekam dann jeder Kunde der Ponyranch ein Exemplar als Weihnachtsgeschenk“, erzählt Ponyranch-Betreiberin Yvonne Winkelmann. Darüber hinaus hätten sich auch zahlreiche Eltern sowie Freunde und Bekannte und auch die Weidenverpächter über den Kalender gefreut.

„Kostenlos kann ich diesmal den Kalender leider nur an die Kunden abgeben“

Dass die meisten Kunden als nette Gegenleistung eine Spende entrichtet haben, sei immer eine schöne Geste, aber kein „Muss“ gewesen. Das ist in schwierigen Zeiten anders:

„Kostenlos kann ich diesmal den Kalender nur an die Kunden der Ponyranch abgeben“, bedauert Yvonne Winkelmann. Ansonsten kostet der Kalender 8 Euro, über ein zusätzliches finanzielles „Geschenk“ würde sich die Ponyranch natürlich freuen.

Der Erlös aus dem Kalenderverkauf geht in die eigens angelegte „Corona-Kasse“, daraus werden dann die laufenden Kosten wie Futter für die Tiere oder Versicherungen bezahlt.