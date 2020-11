Arnsberg: Früherer Bürgermeister der Hexerei bezichtigt

Arnsberg. Henneke von Essen war eine widersprüchliche Persönlichkeit. Die SPD will die Erinnerung an ihn nun als Symbol gegen Populismus bewahren.

Auch heute, über 200 Jahre später, hat er in seiner Widersprüchlichkeit all das, was eine spannende Persönlichkeit ausmacht:

Er war im 17. Jahrhundert mehrfach Bürgermeister in Arnsberg, als Richter an Hexenprozessen beteiligt, erkannte deren Irrsinn, wurde dann selbst der Hexerei bezichtigt, gefoltert und starb im Kerker - Henneke von Essen. Die SPD möchte, dass an diesen Mann anlässlich dessen 290. Todesjahres 2021 erinnert wird.

Weil das Thema auch vor dem Hintergrund immer neu aufkommender Verschwörungstheorien als einer subtilen Hexenverfolgung der Jetztzeit aktueller denn je sei.

Von Essen war erst Richter in Hexenprozessen, dann ein Gegner dieser „Verfahren“

„Henneke von Essen,“ sagt SPD-Vertreter und Historiker Jens Hahnwald, „ist vom Teilnehmer an Hexenprozessen zum Gegner dieser Verfahren und Verfolgungen geworden. Weil er schließlich weit über den Tellerrand hinausgeschaut hat.“

Nämlich ins ferne Würzburg. Was, so Hahnwald, zu Beginn des 16. Jahrhunderts für einen Bürgermeister im Kurkölnischen nicht gerade selbstverständlich gewesen sei.

Und in Würzburg, da tobte in jener Zeit der Mob. Dort brannten unschuldige Menschen auf Druck einer hysterischen Bevölkerung in großer Zahl auf den überall aus dem Boden sprießenden Scheiterhaufen. Eine Situation, die völlig außer Kontrolle geraten war. Dort starben allein zwischen 1623 und 1632 etwa 900 Personen im Feuer.

Jens Hahnwald: Von Essen wollte einer Hexen-Hysterie den Riegel vorschieben

„Und einer solchen Hexen-Hysterie wollte Henneke von Essen in Arnsberg einen Riegel vorschieben, um zu verhindern, dass hier alle Dämme brachen.“ Denn in Zeiten von Kriegen, Pest und Katastrophen, so Hahnwald, seien immer wieder Sündenböcke für die Notlagen gesucht - und gefunden worden. Überwiegend Frauen, die der Hexerei bezichtigt wurden, unter den Qualen der Folter gestanden und schließlich öffentlich ihr Leben geben mussten.

Doch als Henneke von Essen - der sich übrigens nach dem großen Stadtbrand von 1600 enorme Verdienste um den Wiederaufbau Arnsbergs erworben hat - dann einen geplanten großen Hexenprozess in Arnsberg unterbinden wollte, geriet er selbst ins Visier. Ins Visier des Landdrosten Friedrich von Fürstenberg und des berüchtigten Hexenrichters Heinrich von Schultheiß.

Ein Symbol für kritisches Denken in Zeiten wilder Verschwörungstheorien

Der Arnsberger Hexenrichter Dr. Heinrich von Schultheiß Foto: Privat

Von Essen wurde wegen des Vorwurfs der Hexerei festgenommen. „Aber selbst unter der Folter,“ weiß Stadtarchivar Michael Gosmann, „hat er dies nicht zugegeben, sondern ist standhaft geblieben.“

Dennoch habe Henneke von Essen dann noch gut ein Jahr im Kerker des Arnsberger Schlosses verbracht, ehe er dort am 14. August 1631 „als gebrochener Mann verstarb“.

Gerade dieses Widersprüchliche, erst selbst Hexenrichter, dann ein Gegner dieser Prozesse, sind sich Hahnwald und Gosmann einig, sei es, was diese Person noch heute spannend mache.

Dies auch, weil es einen Bezug zur Gegenwart gebe:

„Nämlich zum sich immer stärker ausbreitenden Populismus,“ richtet Hahnwald den Blick auf das 21. Jahrhundert. „Immer mehr verrückte Ideen und Verschwörungstheorien greifen Raum. Und so ist ein Erinnern an Henneke von Essen auch ein Zeichen für mutige Zivilcourage und ein Plädoyer für kritisches Denken.“

Siehe Trump: Sind wir heute viel besser?

Diesen Gedanken greift auch Stadtarchivar Gosmann auf: „Denn man muss sich tatsächlich die Frage stellen, ob wir heute viel besser sind. Vielleicht sind heute die Methoden der Verfolgung Andersdenkender nur subtiler.“

Das Suchen von Sündenböcken für tragische Ereignisse oder politische Schieflagen sei jedenfalls vielfach noch ein bequemer Weg der Ablenkung vom eigenen Versagen. „Da brauchen wir nur auf den Trumpismus in den USA zu schauen.“

Ausstellung über Hexenprozesse soll Bezug zur Gegenwart herstellen

Zurück zum Ansinnen der SPD, das bereits vom Kulturausschuss und vom Arnsberger Heimatbund wohlwollend aufgenommen worden ist:

Das Anbringen der von der SPD vorgeschlagenen Gedenktafel an einem noch zu bestimmenden Gebäude soll nun im Rahmen einer großen Ausstellung zu den von Heinrich von Schultheiß vorangetriebenen Hexenprozessen im kommenden Jahr erfolgen. Diese von der Stadt organisierte Ausstellung will auch den Bezug zur Gegenwart herstellen. Also nicht nur historische Betrachtung sein.