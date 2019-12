Arnsberg: Familie Hoffmann setzt Weihnachten auf Rehkeule

Weihnachten, das ist für Matthias und Astrid Hoffmann ein Treffen für die ganze Familie.

Ein ruhiges Zusammensein mit den drei Kindern, deren Familien, Partnern und engen Angehörigen, um vom Alltagsstress abzuschalten, einmal wieder richtig durchzuatmen, Zeit für einander zu finden. Denn Stress und Arbeit begleiten das Ehepaar als Inhaber und auch Betreiber des bekannten Landgasthofes Hoffmann das ganz Jahr hindurch.

Stammhaus Hoffmann wird Weihnachten zu einer Oase der Ruhe

Und so wird Weihnachten das Stammhaus Hoffmann - zumindest vom 23. bis 25. Dezember - zu einer Oase familiärer Ruhe. Zwar geht es selbst da nicht ganz ohne Arbeit.

Denn die Tiere im Stall des Betriebes - „unsere lebendige Krippe“, lacht Astrid Hoffmann - wollen auch dann versorgt werden, wenn alle feiern. Gut, dass dabei immer Onkel Horst Kemper hilfreich zur Seite steht.

Ein ganz zentrales Weihnachtsritual ist das gemeinsame Kochen mit der Familie

Qualität ist Trumpf: Astrid und Matthias Hoffmann. Foto: Ted Jones / WP

Das Fest geht für Matthias und Astrid Hoffmann aber auch stets mit familiären Ritualen einher: langen Spaziergängen, gemeinsamem Gottesdienstbesuch an Heiligabend und anregenden Gesprächsrunden vor dem brennenden Kamin.

Ein ganz zentrales Ritual aber ist - wenn wundert es - das gemeinsame Kochen in der großen Küche des Landgasthofs an der Mescheder Straße.

Philosophieren über Gott und die Welt

„Und da müssen alle mithelfen,“ sagt der leidenschaftliche Koch Matthias Hoffmann. Jeder bekomme eine Aufgabe zugewiesen, die zu erfüllen sei. „Dabei trinken wir ein Glas Rotwein und philosophieren gemütlich über Gott und die Welt.“

Mit Begeisterung am Herd

Obwohl das Helfenmüssen eigentlich ein Helfenwollen ist. „Weil alle immer mit Begeisterung dabei sind,“ so Astrid Hoffmann, „denn unsere Kinder kochen alle gern und nutzen die Gelegenheit auch, um ihrem Vater so manche Tricks abzuschauen.“

Die der Vater gerne weitergibt. Und auch die Wertschätzung für die Zutaten, die bei Hoffmanns nur frisch und teils aus aus eigener Herstellung verwendet werden.

In diesem Jahr gibt es geschmorte Rehkeule mit Preiselbeersoße

Aber was kommt nun bei Hoffmanns in diesem Jahr zu Weihnachten auf den Tisch? Geschmorte Rehkeule mit Preiselbeersoße, Rotkohl und Kartoffel-Haselnuss-Klößen. Ein großer Aufwand?

„Nein,“ sagt Matthias Hoffmann, „man muss sich nur vernünftig und in Ruhe darauf vorbereiten und alle Zutaten vor Beginn in der Küche bereitstellen.“ Dann kann es losgehen: mit dem Kochen, dem Genießen und mit der Freude über die gemeinsame Kreativität am Herd.

Das Rezept (Zutaten für 4 Personen:

Rehkeule mit Preiselbeersoße

- 1 Rehkeule mit Knochen (ca. 1,5 kg)

- 400 g Röstgemüse (je 100 g Sellerie, Möhre, Zwiebel, Lauch)

- je 2 Wacholderbeeren Nelke, Lorbeerblätter

- 200 ml Rotwein

- 600 ml Kalbsfond aus dem Glas

- 100 g Preiselbeeren

Den Backofen auf 140 °C Umluft vorheizen. Röstgemüse putzen und in ca. 2 cm große Stücke schneiden. Die Rehkeule mit Salz und Pfeffer würzen und in einem Bräter von allen Seiten in Sonnenblumenöl scharf anbraten. Dann Röstgemüse und Gewürze hinzugeben und mit anrösten. Alles mit Rotwein ablöschen und den Kalbsfond angießen. Den Bräter mit Deckel für 2 Stunden in den Ofen geben. Die Soße durch ein Sieb geben, die Speisestärke mit Wasser verrühren und die Soße damit leicht andicken. Zum Schluss die Soße mit Salz, Pfeffer und den Preiselbeeren abschmecken.

Rotkohl

- 1 Kopf Rotkohl

- 2 EL Gänseschmalz

- 1 Zwiebel

- 2 Äpfel

- 4 EL Apfelessig

- 100 ml Rotwein

- 1 Prise Nelke

- 1 Prise Zimt

Rotkohl und Zwiebeln mit Küchenmaschine oder Hobel in feine Streifen schneiden. Äpfel schälen, grob würfeln und zum Rotkohl geben. Die restlichen Zutaten sowie Salz und Zucker hinzugeben, alles kräftig durchkneten und eine Stunde ziehen lassen. Zum Rotkohl 200 ml Wasser geben und 45 Minuten im geschlossenen Topf bei kleiner Hitze köcheln lassen. Mit Speisestärke leicht andicken, mit Salz und Zucker nachschmecken.

Kartoffel-Haselnuss-Klöße

- 450 g gegarte, aber kalte Kartoffeln (festkochend)

- 250 g Mehl

- 60 g Butter

- 2 Eigelb

- 100 g gehackte Haselnüsse

- Weitere Zutaten: Salz, Pfeffer, Zucker, Muskat, Sonnenblumenöl, Speisestärke

Die Haselnüsse in einer Pfanne ohne Fett anrösten. Kartoffeln kochen, pellen, durch eine Presse geben und im Kühlschrank vollständig auskühlen lassen. Kartoffeln, Mehl, Muskat und Salz gut vermengen. Eigelb mit der weichen Butter verrühren und mit den Haselnüssen unter die Masse kneten. Kleine Klöße formen und im Salzwasser aufkochen lassen. Wenn sie an der Oberfläche schwimmen, die Hitze reduzieren und 10 Minuten im heißen Wasser ziehen lassen.

Anrichten

Den Rotkohl mit Hilfe eines Ringes auf Tellern anrichten, Rehkeule in Scheiben schneiden, dazugeben, Soße angießen und mit den Knödeln servieren. Guten Appetit!