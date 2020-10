Arnsberg: „Es geht um selbstbewusstes Altern“

Arnsberg. Hildegard Henneke und Ingrid Dormann gehören dem Seniorenbeirat an und werben für die Mitarbeit in diesem wichtigen Gremium.

Auch Senioren brauchen eine Stimme. Und die gibt ihnen der Seniorenbeirat der Stadt Arnsberg, dem unter anderen auch Ingrid Dormann und Hildegard Henneke angehören. Für Ingrid Dormann ist der Seniorenbeirat ein Team, das sich stets um die Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen bemüht und das die Ideen und Meinungen der anderen akzeptiert.

Aber – was heißt hier schon „älter“? Ingrid Dormann ist 76, bis zur Rente hat sie als Einzelhandelskauffrau und Sekretärin an der Hauptschule Oeventrop gearbeitet. „Ich war auf der Suche nach einer Tätigkeit, losgelöst vom früheren Berufsleben“, erzählt die Seniorin von ihrer Motivation zur Mitarbeit im Seniorenbeirat. Und dafür möchte sie nun auch weitere Menschen aus der Stadt begeistern.

Ingrid Dormann ist auch in der Landesseniorenvertretung aktiv

„Ich war lange politisch uninteressiert“, erinnert sich Dormann. Mit dem Eintritt in die Rente habe sie sich aber gefragt: Wer soll sich darum kümmern? Lange habe sie überlegt, ob sie sich mit ihrem Hang zum Perfektionismus so ein Amt überhaupt antun könne, war dann aber überzeugt. Denn: „Keine andere macht es besser, also mach es!“, lautete ihr persönliches Motto.

Nun ist sie schon lange Mitglied im Seniorenbeirat der Stadt und engagiert sich in Arnsberg und sogar darüber hinaus. Denn als Vorstandsmitglied in der Landesseniorenvertretung hält sie Kontakt zu 36 Seniorenbeiräten in ihrem Bezirk. Seit dem Frühjahr dieses Jahres regt Dormann dort die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen an und stärkt die Beiräte für deren Arbeit in den Städten und Kommunen.

Hildegard Henneke: „Ich wollte mich mit etwas Schönen beschäftigen“

„Unser Ziel ist, für die Einrichtung von noch mehr Seniorenbeiräten vor Ort zu werben“, sagt Ingrid Dormann. Ihren Einsatz in der Landesseniorenvertretung sieht sie nicht nur als einen Imagegewinn für den Beirat vor Ort, ganz allgemein gehe es ihr auch um den Spaß an der Sache und die Stärkung des eigenen Selbstbewusstseins.

Ganz ähnlich sieht es auch Beirats-Kollegin Hildegard Henneke. „Meine Motivation? Ich war egoistisch und wollte mich mit etwas Schönen beschäftigen“, so die 74-Jährige. Ihre selbstständige Arbeit als Mit-Unternehmerin in einem Reisedienst hat sie dabei gut in die Herausforderungen des Seniorenbeirates einbringen können.

Der Arnsberger Seniorenkarneval ist zu einem Dauerbrenner geworden

„Meine ersten großen Aktionen waren die Organisation der Oldie-Partys für Senioren“, lacht Henneke rückblickend. So hat sie von 2010 bis 2015 regelmäßig zur Party in die KulturSchmiede eingeladen und den Reinerlös oft als Spende an das Hospiz Raphael weitergegeben.

Längst zu einem Dauerbrenner im Frühjahr geworden ist der Seniorenkarneval, der 2012 mit einer guten Unterstützung des bereits verstorbenen Hans Rath erstmals gefeiert wurde. Zunächst in der Schützenhalle Hüsten und heute in Bruchhausen kommen Hunderte von Senioren aus Wohnheimen und Einrichtungen zusammen, um mit den Arnsberger Karnevalsvereinen großen Spaß zu haben.

Ingrid Dormann: „Es geht hier vor Ort um selbstbewusstes Altern“

Während Hildegard Henneke nach jahrelanger Arbeit nun den Weg für „Jüngere“ frei macht und sich um Enkelkind und Ehemann kümmern möchte, will Ingrid Dormann ihren Weg der Mitarbeit noch fortsetzen. „Es geht hier vor Ort um selbstbewusstes Altern“, beschreibt Dormann ihre Motivation für eine weitere Mitarbeit im Seniorenbeirat.