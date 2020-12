Arnsberg: Einbrüche im gesamten Stadtgebiet

Arnsberg. Auch eine Bäckereifiliale am Neheimer Markt bekam unerwünschten Besuch.

Gleich drei Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet Arnsberg: Im Stockhausenweg im Stadtteil Hüsten wurde am Samstagabend zwischen 17.30 und 19.15 Uhr in eine Wohnung eingebrochen. Es wurden diverse Gegenstände entwendet.

In der Arnsberger Ringlebstraße stiegen ebenfalls am Samstag zwischen 15.50 und 20.50 Uhr unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Wohnung ein. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und diverse Gegenstände entwendet.

Zwischen Samstagabend, 21 Uhr, und Montagmorgen, 4.45 Uhr, brachen Unbekannte in eine Bäckereifiliale am Neheimer Markt ein. Auch hier wurden verschiedene Gegenstände gestohlen.

Sachdienliche Hinweise in allen Fällen sind an die Polizei unter 02932-909200 erbeten.

