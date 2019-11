Arnsberg: Jugendprojekt „Abgedreht“ zeigt den dritten Film

Arnsberg. Arnsberger Jugendliche drehen einen Film über die NS-Zeit - mit aktuellen Bezügen. Premiere ist am 1. Dezember im Sauerland-Theater.

Schon seit drei Jahren hat des Filmprojekt „Abgedreht“ aus dem Familienbüro der Stadt Arnsberg einen festen Stand bei den Jugendlichen. In den letzten beiden Jahren haben die jungen Leute in diesem Rahmen bereits zwei Filme gedreht. Am morgigen Sonntag, 1. Dezember, hat nun die dritte Produktion Premiere.