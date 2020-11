Arnsberg: Corona-Tagebuch aus der Bäckerei Jürgens

Die 55-jährige Holzenerin Vera Jürgens, die zusammen mit ihrem Mann Michael Jürgens die Bäckerei Jürgens leitet, berichtet in unserem heutigen Corona-Tagebuch, wie sich die Corona-Pandemie auf die Bäckerei und ihre diversen Filialen auswirkt. Die Bäckerei beschäftigt insgesamt 50 Mitarbeiter (inklusive Aushilfen). Die gelernte Kauffrau Vera Jürgens ist in ihrer Freizeit auch Pferdezüchterin und erzählt, was für Pferdezüchter in der Corona-Pandemie nicht mehr möglich ist

Tagebuch-Eintrag von Vera Jürgens

„Bedingt durch den weiteren Lockdown in der Gastronomie im November können wir keinen Vor-Ort-Verzehr in unseren Backshop-Café-Filialen anbieten. Wir spüren aber auch Umsatzverluste dadurch, dass wir kaum noch oder gar nicht mehr Hotels, Gastronomiebetriebe, Catering-Firmen oder Cafeterien von Schulen mit Brötchen und anderen Backwaren beliefern.

Es gibt aber auch Positives: Wer früher mit jemand anders in einem unserer Cafés gefrühstückt hat, kauft die Ware dann für ein gemeinsames Frühstück daheim.

Die betrieblichen Beschränkungen durch die Coronaschutz-Maßnahmen vermiesen aber nicht meine Laune und auch nicht die Laune der Mitarbeiter: Wir sind auch mit Maske fröhlich! Der Mund-/Nasenschutz in unseren Läden und in der Holzener Produktionsstätte ist mittlerweile eine so selbstverständliche Grundausstattung geworden wie das Tragen dicker Socken im Winter.

Als Pferdezüchterin vermisse ich den persönlichen Erfahrungsaustausch mit anderen Züchtern. Denn wegen der Corona-Pandemie sind Fohlen- und Zuchtschauen abgesagt worden. Körungen junger Hengste finden ohne Züchter statt. Videos von Körungen sind nur ein unzureichender Ersatz. Es ist besser, sich vor Ort selbst ein Bild zu machen. Videos geben nur einen Ausschnitt der Realität wieder.

Im Familien- und Freundeskreis spüre ich genauso die Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen wie andere Familien auch. Ich vermisse zum Beispiel das Sonntagsfrühstück in großer Runde mit Freunden.“

