Die auch in Europa rasant fortschreitende Ausbreitung von Corona-Fällen macht vor der Wirtschaft nicht Halt. Messen werden abgesagt, es gibt Verzögerungen und Ausfälle in der Produktion. Anspannung und Ungewissheit herrscht auf den internationalen Transportmärkten. Im Gespräch mit dieser Zeitung analysiert Christoph Dahlmann, Geschäftsführer der Allgemeinen Land- und Seespedition (A.L.S.) die aktuelle Situation – und spricht über Auswirkungen für die Branche und sein Unternehmen.

Das Corona-Virus lähmt vor allem die chinesische Wirtschaft – wie intensiv sind Ihre Geschäftsverbindungen dorthin?

Christoph Dahlmann: Wir haben einen regen Austausch mit Fernost; liefern für unsere Kunden täglich Waren nach Asien, natürlich auch nach China. Ebenso regelmäßig übernehmen wir den Transport von Gütern und Waren aus der Volksrepublik nach Deutschland – wobei der Importanteil überwiegt.

Arnsberg Coronavirus-Epidemie fällt unter höhere Gewalt Die Coronavirus-Epidemie fällt unter höhere Gewalt. Sofern der Spediteur zur ordnungsgemäßen Ausführung seiner Vertragspflichten nicht vermeiden kann, dass zusätzliche Aufwendungen entstehen, muss der Auftraggeber dafür aufkommen. Vor allem im Schiffsverkehr anfallende Kosten für Verzögerung der Seefracht muss der Spediteur seinen Kunden weiterberechnen. Seit 30 Jahren bewegt A.L.S. Güter aller Art weltweit zu Lande, zu Wasser oder in der Luft.

Welche Einschränkungen ergeben sich aus den Maßnahmen der chinesischen Regierung für Ihre Branche, Ihre Firma, Ihre Kunden?

Noch sind die Folgen überschaubar, denn zum chinesischen Neujahrsfest gibt es regelmäßig Verzögerungen, auf die Chinas Wirtschaft reagiert: Im Vorfeld der Feierlichkeiten wird mehr produziert und exportiert, so dass die europäischen Märkte gesättigt sind. Seit Mitte Februar gibt es aber vermehrt Engpässe, weil viele Firmen derzeit nicht oder nur eingeschränkt produzieren. Container werden nicht mehr beladen oder entladen – Lieferengpässe sind zunehmend die Folge. Wer Ware dringend braucht, muss über teure Alternativen zum Seetransport nachdenken, Güter z.B. per Luftfracht transportieren lassen. Die chinesische Regierung verbreitet aber inzwischen Meldungen, nach denen sich die Lage im Land langsam entspannt; und kündigt an, in einer vier- bis sechswöchigen „Aufholphase“ die Märkte wieder zur Normalität zu führen.

Inzwischen breitet sich das Virus auch in Europa und in Deutschland aus – was bedeutet das für A.L.S.?

Vor allem nach Italien hat die heimische Wirtschaft intensive und zahlreiche Kontakte. Trotz der für viele Regionen im Norden verhängten Sperrungen ist es aber nicht so, dass dort derzeit gar nichts mehr passiert. Im Gegenteil, noch geht fast alles; wenn man Zeitfenster enger abstimmt, regelmäßig mit allen am Transport Beteiligten telefoniert und rechtzeitig alternative Routen ausarbeitet. Wir sind darum „pro aktiv“ unterwegs, leisten mehr Detailarbeit für unsere Kunden, betreuen sie noch enger als sonst.

Womit müssen Ihre Kunden rechnen – vor allem, wenn sich die Lage verschärft?

Kurzfristige Aufträge werden mehr und mehr wegbrechen, weil alles detaillierter geplant werden muss. Je länger die Corona-Krise andauert, desto drastischer sind natürlich die Folgen für heimische Firmen. Besonders Messebauer erleiden schon jetzt deutliche Einbußen, denn in den kommenden Monaten sind fast alle Messeveranstaltungen abgesagt. Das bedeutet für die Transportbranche z.B. weniger Eiltransporte, kaum Bedarf an Catering-Gütern an den Messestandorten und keine Transporte von und zu den Messen.

Muss sich A.L.S. wegen des Virus‘ ernste Sorgen um die Zukunft machen – wie schätzen Sie die weitere Entwicklung auf den Transportmärkten ein?

Das Unternehmen A.L.S. ist in seiner Existenz nicht gefährdet – weil wir sehr breit aufgestellt sind. Weniger Seefracht bedeutet z.B. mehr Luftfracht. Waren lagern wir verstärkt und teils für längere Zeiträume ein. Unseren Kunden haben wir schon Anfang Februar empfohlen: Buchen Sie Ihre Sendungen rechtzeitig und behalten Sie in Ihrer Kalkulation die Frachtpreise, die sich je nach Verlauf des Virus deutlich verändern können, im Blick. Für uns als Spediteure gilt es, noch flexibler und problemlösungsorientierter zu arbeiten. Das erfordert mehr Manpower, mehr Telefonate, mehr und kleinteiligere Routenplanung – anstrengend, aber machbar. Für unsere Kunden sind wir im Moment mehr denn je individueller (Transport-)Problemlöser.