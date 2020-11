Arnsberg: Corona-Hilfen müssen schnell ankommen

Arnsberg. Arnsbergs Wirtschaftsförderer Bernd Lepski steht auch in engem Kontakt zu den Vertretern des örtlichen Einzelhandels.

Die Auswirkungen der Pandemie erfordern ein immer wieder neues Drehen an vielen Stellschrauben, um die wirtschaftlich negativen Auswirkungen möglichst einzudämmen. Dazu ein Gespräch mit Bernd Lepski, Leiter der Wirtschaftsförderung Arnsberg (wfa).

Corona ringt die Wirtschaft nieder. Welche Anstrengungen hat die Wirtschaftsförderung der Stadt für flankierende Stützungsmaßnahmen unternommen?

Corona kommt in zwei sehr unterschiedlichen Herausforderungen bei der wfa an: zum einen durch Hilferufe örtlicher Unternehmen, denen durch die Corona-Einschränkungen alle oder zumindest ein Großteil der Umsätze wegbrechen.

In dieser Situation ist unser Ansatz, den Weg zu den umfangreichen finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten auf Bundes- und Landesebene transparenter zu gestalten und möglichst zu beschleunigen. Gleichzeitig kommen bei der wfa aber auch coronabedingte Anforderungen an, die nicht krisengetrieben sind, sondern von dem Ansatz, erforderliche Umstrukturierungsmaßnahmen in dieser Phase möglichst zeitnah anzugehen.

Muss nicht gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Vermarktung der vorhandenen Gewerbeflächen kräftig angekurbelt werden?

Das Thema Gewerbeflächen ist auch in Corona-Zeiten von zentraler Bedeutung und wird bei der wfa mit entsprechendem Aufwand bearbeitet. Dabei ist aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage aus Arnsberger Unternehmen nicht die Vermarktung die besondere Herausforderung, sondern die Verfügbarkeit der Flächen.

Diese setzt möglichst das Eigentum an den Flächen, die planungsrechtliche Absicherung, die Erschließung und die direkte Bebaubarkeit voraus. Allein der letzte Punkt bringt bei der Arnsberger Topografie einigen Aufwand mit sich.

Derzeit laufen von Voßwinkel bis Wildshausen Flächenentwicklungsmaßnahmen bzw. konkrete Gespräche mit interessierten Unternehmen, die spätestens 2021 zu Flächenverkäufen und damit Investitionen führen werden.

Wie ist es in der Krisenzeit um die Zusammenarbeit von wfa mit Einzelhandelsverband und den Werbegemeinschaften bestellt?

Die Zusammenarbeit mit den Ansprechpartnern des Einzelhandels ist weiterhin intensiv und gut. Die Vereinbarungen mit Verkehrsverein Arnsberg und Aktiven Neheim werden auch in Corona-Zeiten gelebt. Darüber hinaus werden Projekte, die sich mit der Zukunftsfähigkeit der Stadtzentren befassen, fortgeführt.

Wie das CityLab unter Leitung der IHK Arnsberg, das den Einzelhändlern Wege in die Nutzung digitaler Vermarktungsmöglichkeiten aufzeigen und damit zur Zukunftssicherung beitragen soll. Zugleich werden gemeinsam und unter Einbeziehung der Einschätzungen der potenziellen Kunden mögliche Wege zur Stärkung der Handelszentren erarbeitet. Das Aktive Neheim und die wfa bringen dabei die örtliche Expertise ein.

Welche gezielten Förderprogramme von Bund und Land fehlen Ihrer Ansicht nach derzeit im wirtschaftlichen Bereich?

Nach meiner Einschätzung ist der sogenannte „Wumms“, sind die eingeplanten Finanzmittel von Bund und Land vom Umfang her geeignet, einen Großteil der Herausforderungen in den Unternehmen aufzufangen. Wichtiger als weitere Maßnahmen zu fordern, scheint mir jedoch, dass die Hilfen schnell und möglichst ohne großen Aufwand bei den Unternehmen ankommen.

Aus unserem Tagesgeschäft erscheinen daher die Übersichtlichkeit, der erforderliche bürokratische Aufwand und die problemlose Überweisung auf die Unternehmenskonten die größere Herausforderung zu sein.

Wie beurteilen Sie die Chancen der örtlichen Wirtschaft, durch die Corona-Krise zu kommen?

Natürlich hängt der Weg aus der Krise auch von dem weiteren Verlauf der Zahlen und der sich daraus ableitenden Maßnahmen ab. Als grundsätzlich optimistischer Mensch glaube ich aber fest daran, dass die regionale Wirtschaft diese Herausforderung überstehen wird. Das angesprochene weiterhin hohe Niveau der Gewerbeflächennachfrage zeigt, dass dieser Optimismus auch bei einer Vielzahl von Unternehmen gegeben ist.

Die differenzierte Struktur der regionalen Wirtschaft, die auch bisher nachgewiesene Anpassungsfähigkeit an geänderte Rahmenbedingungen und nicht zuletzt die Situation, dass zu einem großen Teil die Entscheidungsträger in den Unternehmen stark in der Region verwurzelt sind, wie die Mitarbeiter in den Unternehmen in und mit der Region leben, schafft gute Voraussetzungen für ein positive Entwicklung.