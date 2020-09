Arnsberg: Brand im großen Industriebetrieb in Bruchhausen

Industriebrand am Mittwochabend in Bruchhausen.

Bruchhausen. Ein Brand im großen Industriebetrieb alarmiert die Feuerwehr.

Am Mittwochabend kam es zu einem Brand in einem großen Industriebetrieb in Bruchhausen. Es brannte ein Keilriemen eines Motors in einem Gebäude . Mitarbeiter des Betriebes führten frühzeitig Löschmaßnahmen durch, wodurch eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden konnte.

Das Feuer wurde durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz vollständig gelöscht, zur Sicherheit wurde die Einhausung des Motors entfernt und auf Glutnester kontrolliert. Abschließend wurde das Gebäude gelüftet und der betroffene Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Nach zirka 1,5 Stunden konnte die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben werden.

Rund 70 Einsatzkräfte aus den Einheiten der hauptamtlichen Wache Neheim, hauptamtlichen Wache Arnsberg, des Löschzuges Bruchhausen, der Löschgruppe Niedereimer, des Löschzuges Hüsten, des Fernmeldedienstes und des, Einsatzführungsdienstes sowie Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort