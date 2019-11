Arnsberg: Berufskolleg am Eichholz feiert 50-Jähriges

Mit einem Tag der offenen Tür feierte das Berufskolleg am Eichholz am Mittwoch das 50-jährige Bestehen. Nach Grußworten von Landrat Dr. Karl Schneider und Schulleiter Detlef Sandmann präsentierten die Schülerinnen und Schüler in den Klassen des Hauptgebäudes ihre Aktivitäten.

„50 Jahre Berufskolleg am Eichholz des Hochsauerlandkreises – das bedeutet fünf Jahrzehnte erfolgreiche Ausbildung, die sich immer an der Zeit und den Bedürfnissen der Region orientiert hat,“ würdigte Landrat Dr. Karl Schneider das Engagement der Bildungseinrichtung.

Schon der Altkreis Arnsberg investierte 7,1 Millionen Mark in die Einrichtung

Ein Geburtstag, so Schneider, sei immer Anlass, sich an Vergangenes zu erinnern: Die Geschichte des Berufskollegs am Eichholz in Arnsberg begann im Rahmen der Neuordnung des Berufsschulwesens in den 1960er Jahren mit der Übernahme aller beruflicher Schulen vom Berufsschulzweckverband Neheim, Hüsten, Sundern. Allein im Eichholz wurden damals vom Altkreis Arnsberg 7,1 Millionen DM investiert.

„Mit der kommunalen Neugliederung 1975 wurde der Hochsauerlandkreis Träger des heutigen Berufskollegs am Eichholz. Es hat, wie alle Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises, einen bedeutenden Beitrag dazu geleistet“ erklärte Dr. Karl Schneider, „dass junge Menschen einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben hatten.“

Berufliche Bildung ist wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Wirtschaftsregion

Die berufliche Bildung sei und bleibe so auch künftig eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Wirtschaftsregion. „Unabdingbar dafür sind bedarfsgerechte und auf die Lernenden abgestimmte Ausbildungsgänge. Es gilt, das umfangreiche Angebot der Bildungseinrichtung weiter zu stärken und als solides Fundament zu erhalten.“

Überhaupt würden die Berufskollegs des Kreises eine große Bandbreite auch bei der vollzeitschulischen Qualifizierung anbieten. „Auch die weiteren Aktivitäten des Berufskollegs am Eichholz schätze ich sehr. Ich nenne hier die Auszeichnung ,Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage’ im November 2014. Die Initiative von Schülerinnen und Schülern, die sich aktiv gegen jede Form von Diskriminierung einsetzen, bietet die Möglichkeit, das Klima an ihrer Schule aktiv mitzugestalten, indem sie sich bewusst gegen jede Form von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt wenden.“

Landrat Dr. Karl Schneider: Eine innovative Schule, „die seit Jahren erfolgreich arbeitet“

„An dieser Stelle bedanke ich mich bei der Schulleitung, beim Lehrerkollegium und bei allen Schülerinnen und Schülern. Sie haben dieses Berufskolleg zu dem gemacht, was es ist. Nämlich eine innovative Schule, die seit vielen Jahren erfolgreich arbeitet,“ sagt der Landrat.

Die Berufsfachschule für Körperpflege (BFP) mit Klassenlehrerin Nora Ebbinghaus verschönerte den Eingangsbereich mit einem so genannten Mitmach-Kunstwerk. „Wir wollen dem Besucher die bunte Vielfalt der Schule mit selbst gemalten Motiven zeigen“, so die Lehrerin.

Berufskolleg am Eichholz stellt Möglichkeiten vor

Die Fachoberschulklassen 12 demonstrierten im Gymnastikraum mit „Vom Gummitwist zu gambol jump“ den sprachlichen Wandel bei Freizeitaktivitäten über ein halbes Jahrhundert hinweg sowie ein Menschen- „Mensch ärgere dich nicht“ Spiel. Am Stand der Justizvollzugsanstalt Werl konnten sich die Besucher über die Berufe im Allgemeinen Vollzugsdienst informieren.

Auch zahlreiche Firmen und Institutionen wie das Klinikum Hochsauerland oder der Caritas-Verband Arnsberg-Sundern sowie das Kolping-Bildungszentrum und die Handwerkskammer Südwestfalen stellten ihre Lern- und Ausbildungsangebote. Wer es lieber süßer mochte, konnte im Küchenbereich bei „Von Omas Lieblingskuchen zur Backmischung“ über die Veränderung unserer Esskultur informieren.