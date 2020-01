Arnsberg: Beim „Fangen spielen“ schwer verletzt

Die Polizei musste zu einem Unfall in Bruchhausen ausrücken.

Bruchhausen. Ein 15-Jähriger wurde am Bruchhausener Westring auf dem Parkplatz eines Supermarktes von einem Pkw erfasst.

Beim „Fangen spielen“ auf einem Supermarkt-Parkplatz am Westring in Bruchhausen wurde am Samstag ein 15-jähriger Arnsberger schwer verletzt, denn der Jugendliche wurde dabei von einem Auto angefahren.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei liefen mehrere Jugendliche gegen 17 Uhr über den Parkplatz, um sich gegenseitig zu fangen. Dabei waren sie auch zwischen den geparkten Autos her unterwegs. Als der 15-Jährige auf die Fahrbahn lief, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 36-Jährigen.

Der hinzugerufene Rettungsdienst kümmerte sich um den Jungen und brachte ihn anschließend ins Krankenhaus.