Arnsberg. Die Fotokünstlerin will vor Corona nicht zu Kreuze kriechen und bereitet eine Ausstellung für den Kunstsommer vor. Und zur Not eben für 2021.

Die Arnsberger Fotokünstlerin Barbara Anneser trotzt der Coronakrise und bereitet eine neue Ausstellung vor. Für den Kunstsommer 2020. Doch ob diese Großveranstaltung tatsächlich über die Bühne gehen wird, das steht derzeit noch ganz hoch oben in den Sternen.

Dennoch wirft Anneser nicht das Handtuch, will vor dem vermaledeiten Virus nicht zu Kreuze kriechen: „Die Ausstellung wird fertiggestellt. Und wenn es in diesem Sommer nichts wird, dann eben im nächsten Jahr.“

Die Anneser-Ausstellungen sind stets ein Publikumsrenner im Arnsberger Kultursommer

So geht die renommierte Fotografin Barbara Anneser auch in Coronazeiten mit Optimismus und gewohnter Akribie an die von ihr in schöner Regelmäßigkeit von Jahr zu Jahr neu gestellte Aufgabe für den Kunstsommer heran.

Schließlich sind die Anneser-Ausstellungen stets ein Publikumsrenner der Arnsberger Kulturveranstaltung. Und so verspricht auch diesmal der Titel wieder Spannendes, aber auch Nachdenkliches: „Ahnenwege“.

Barbara Anneser: „Wir sind die Summe all dessen, was vor uns geschah“

„Weil unsere Herkunft Beachtung verdient, denn es ist unsere Herkunft, die uns erst unsere Zukunft ermöglicht,“ sagt Anneser. „Weil wir die Summe all dessen sind, was vor uns geschah. Wir sind alles, was geschieht, nach dem wir nicht mehr da sind. Und wir sind alles, was geschehen wäre, wenn wir nicht gekommen wären.“ Sätze, die man erst einmal sacken lassen muss.

„Eine Entdeckungsreise zu Menschen und Orten, die uns geprägt haben“

Barbara Anneser hier beim Aufbau ihrer Kunstsommer-Ausstellung 2019 „Ich hatte einen Traum“. Foto: Privat

Doch wie nahe sind uns unsere Ahnen? Dieser tiefgreifenden Frage will Barbara Anneser anhand von Fotografien, aus denen Montagen entstehen, nachgehen.

„Es wird eine Entdeckungsreise zu Menschen und Orten, die uns geprägt haben. Zu Menschen, die mit ihrem Leben ein geistiges Erbe hinterlassen haben, auf dem wir unser Leben aufbauen.“

Die neue Zeit will gestaltet werden

Schließlich sei die Kraft der Ahnen Zeugnis unserer Herkunft. „Mit unserer Lebensenergie können wir deren Energie verändern, unseren Lebensbedingungen anpassen und weiterentwickeln. Dinge aus der alten Welt müssen verändert werden, denn die neue Zeit will von uns gestaltet werden, zum Guten oder zum Schlechten,“ so das persönliche Empfinden der Künstlerin.

Denn wenn man die Lebensgeschichten der Ahnen annehmen würde, ohne sie – im Fall der Fälle - zu verurteilen, „kann sich unser Leben auch gut weiterentwickeln. Diese Kraft ist ein Geschenk für unser Leben heute und will genutzt werden für das Leben von morgen.“

Aus der Beschäftigung mit den Vorfahren heraus entsteht ein Ahnen

Doch der Titel „Ahnenwege“ habe nicht nur mit bereits gelebten Lebenswegen und verblichenen Lebenswelten zu tun, sondern in diesem Begriff, verweist Barbara Anneser auf eine weitere Interpretationsebene beziehungsweise Betrachtungsperspektive, stecke auch das Wort „Ahnen“:

„Weil wir eben nicht immer genau wissen, wie das Leben unserer Ahnen verlaufen ist.“ So entständen in der Beschäftigung mit den Vorfahren auch Ahnungen. In Gestalt von Sorgen, Ängsten, Hoffnungen.

Das Leben ist im Grunde ein Staffellauf

Aber dieses Ahnen habe stets zu tun mit unseren Ahnen. „Denn im Grunde ist alles ein Staffellauf: Wir nehmen einen Stab auf, geben ihn weiter und sind aufgefordert, daraus etwas zu machen. Möglichst etwas Gutes. Und das ist auch eine Chance.“

Diese „Ahnenwege“, dieses Ahnen will Barbara Anneser in ihrer Ausstellung sicht- und greifbar machen. Durch geschickte Fotomontage von Ahnen-Bildern und ihren heutigen Nachkommen. Wobei die Ahnen-Fotos eine Geschichte erzählen sollten, die dem Betreffenden noch heute wichtig ist.

Geschichten, die Halt geben, Mut machen und die ein Stück Familie sind

Doch wie kommt man überhaupt auf eine solche Ausstellungsidee?

„Durch Anregungen aus meinem Berufsalltag.“ Immer wieder würden Kunden ihres Fotoateliers alte Fotografien mitbringen, die eine Geschichte erzählen würden. „Die sitzen oft so tief, dass die Leute Tränen in den Augen haben.“ Geschichten, die Halt geben, die ein Stück Familie sind, die Aufbruchstimmung oder Mut vermitteln. „Also das, was die betreffenden Menschen bis heute prägt.“

Die einzige Konstante ist: Das Leben findet immer statt. Auch in Zeiten von Corona

Deshalb sind alle Interessierten - wie bei den Anneser-Ausstellungen üblich - aufgefordert, ein Foto beizusteuern, das eine Geschichte zu erzählen hat. Und zudem eine Geschichte, die die jeweilige Person mit dem betreffende Foto selbst verbindet „und die vielleicht anderen Menschen in einer schwierigen Situation Mut machen kann“.

Aber die Ausstellung soll auch noch etwas anderes erzählen. „Das Leben bietet uns immer eine Chance, neue Wege zu suchen und zu gehen und unsere Zeit zu gestalten. Wir sehen, dass sich alles von heute auf morgen ändern kann,“ sagt Barbara Anneser. „Veränderung ist das Leben. Die einzige Konstante ist: Das Leben findet immer statt.“ Auch in Zeiten von Corona.