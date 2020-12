Arnsberg: Banken sind Krisen-Sensor in heimischer Wirtschaft

Arnsberg/Sundern. Das sagen Firmenkundenberater der Deutschen Bank in Arnsberg zu ihrer Arbeit mit Unternehmen und Betrieben in der Corona-Krise.

Die Corona-Krise sorgt in der heimischen Wirtschaft für Sorgen, Veränderungen und auch Innovationen. Ganz nah am Puls der Unternehmen sind die heimischen Geldinstitute als Sensoren für die finanziellen Auswirkungen der Pandemie. „Wir haben hier in Arnsberg und Sundern langjährige und sehr enge Beziehungen zu unseren Kunden“, sagt Michael Volmer. Er ist Leiter der Firmenkundenabteilung der Deutschen Bank in Arnsberg. „Wir sind über die individuelle Situation unserer Firmenkunden gut informiert.“

Emotionen und Existenzsorgen

Die Wirtschaft braucht jetzt Unterstützung - vor allem dann, wenn sie durch die Krise in finanzielle Schieflage kommt. „Die derzeitige Situation ist für uns alle absolut außergewöhnlich und einmalig. Und da geht es auch bei uns um sehr emotionale, teilweise auch existenzielle Fragestellungen“, sagt Firmenkundenbetreuer Frank Leißner von der Deutschen Bank vor Ort. Gleichzeitig müsse bei jeder Kreditzusage immer sorgfältig geprüft werden, ob das Risiko angemessen ist. „In erster Linie versuchen wir natürlich, Kreditausfälle zu vermeiden, auch wenn es nicht in jedem Fall gelingen mag“, so Leißner.

Deutsche Bank: Michael Volmer (rechts) und Frank Leißel (links). Foto: privat

Die Anfragen der Unternehmen an ihre Bank sind in der Corona-Zeit unterschiedlich. Die Deutsche Bank hat wie andere Geldinstitute auch nicht nur sehr schnell diese Unterstützungsprogramme im Zusammenspiel mit der KfW an ihre Kunden gebracht, sondern darüber hinaus im Frühjahr eine Informations- und Beratungs-Plattform geschaffen, ein sogenanntes „Corona-Helpdesk“. Hier stehe man im engen Kontakt mit Kunden - per Telefon- oder Videokonferenz, und auch an den Wochenenden.

„In der ersten Welle ging es darum, sehr schnell und pragmatisch die durch Corona geschwächte Wirtschaft zu unterstützen“, erzählt Michael Volmer. Dies sei den Banken durch konstruktive Zusammenarbeit mit den Förderbanken in Rekordzeit und hoher Schlagkraft gelungen. „Wichtig war, dass die Hilfen schnell zum Kunden kamen“, so Volmer. Jetzt werde auf eingespielte Prozesse zurückgegriffen.

KfW-Schnellkredite können helfen

Hilfen für die Wirtschaft können zum Beispiel KfW-Schnellkredite sein, die jetzt auch für Unternehmen unter elf Mitarbeitern geöffnet wurden. „Ob KfW-Programme das Mittel der Wahl sind, muss aber immer die Analyse der individuellen Kundensituation zeigen“, betont Firmenkundenberater Frank Leißner. Neben den KfW-Mitteln stünden auch eine Reihe von Unterstützungskrediten der Landesförderinstitute sowie Bürgschaften zur Verfügung. „Aber auch eine klassische Bankfinanzierung kann im Einzelfall sinnvoll sein“, so Leißner.

Verlierer der Krise

Die einmalige Krise kennt Verlierer - das sehen auch die Berater der Deutschen Bank. „Dort, wo Corona die Betriebe weitgehend zum Stillstand gebracht hat, erleben wir zum Teil schon sehr emotionale Situationen“, berichtet Michael Volmer aus dem Alltag der Beratungen, „andererseits überraschen uns immer wieder der Durchhaltewille und die Fähigkeit unserer Unternehmer, sich an die neue Situation anzupassen“. Das stimme dann auch optimistisch für die Zukunft.

Der Veränderungsdruck wächst. „Corona sorgt dafür, dass sich das Tempo bei Wandel und Innovationen weiter erhöht. Das spüren wir auch hier in unserer Region“, erzählt Frank Leißner. Natürlich hätten diejenigen Unternehmen, die bereits vor Corona auf Digitalisierung und Online-Geschäftsmodelle gesetzt haben, jetzt Vorteile. Aber auch für eher traditionell aufgestellte Unternehmen und Branchen könne die Krise ein Beschleuniger sein, ihre Geschäftsfelder zukunftsfest zu transformieren. „Wir spüren ein gewisses Maß an Offenheit und Veränderungswillen vor allem bezüglich digitaler Themen“, sagt Michael Volmer, „das Virus beschleunigt den Wandel hin zu zukunftsfesteren Geschäftsmodellen“.

Beschleuniger für Wandel

Natürlich gebe es auch Unternehmen, die von Corona profitieren. Zum Beispiel die Branchen Healthcare, Informationstechnologie oder Onlinehandel – also vor allem jene Unternehmen, die geschäftlich unmittelbar bei Corona involviert sind oder die stark online-basierte Geschäftsmodelle verfolgen. „Auch für die Unternehmen und Betriebe in anderen Branchen kann die Krise ein Beschleuniger sein, ihre Geschäftsfelder zukunftsfest zu transformieren“, glauben die Berater.

Die Firmenkundenberater wollen die Krise nicht schön reden. „Wir alle wissen: Die Zeiten sind gerade für die Wirtschaft besonders herausfordernd – keine Frage auch für die Betriebe, insbesondere für die kleineren, hier aus der Region“, fasst Frank Leißner zusammen. Dennoch würden die Berater spüren, dass immer mehr Unternehmen die Krise als Chance sehen. „Sie nehmen wichtige Veränderungen, die lange hinausgezögert wurden, jetzt in Angriff“, sagt Michael Volmer, „das macht uns zuversichtlich, dass wir auch nach Corona eine konkurrenzfähige Wirtschaft hier in der Region haben werden“.

Matthias Brägas: Sprecher der Sparkasse Arnsberg-Sundern Foto: Privat

Sparkasse und Volksbank helfen ebenso

Rund 80 Prozent der heimischen Unternehmen unterhalten auch eine Geschäftsverbindung zur Sparkasse Arnsberg/Sundern - darunter auch Unternehmen und Betriebe, die durch die Pandemie Gefahr laufen, in Liquiditätsschwierigkeiten zu kommen.„Aktuell ist es unsere Aufgabe, diesen Unternehmen und allen Freiberuflern zur Seite zur stehen und gemeinsame Lösungen zu finden“, erklärt Matthias Brägas, Pressesprecher der Sparkasse. „Wir sind in der Lage, sehr schnell Kredite zur Liquiditätsüberbrückung einzuräumen. Dabei können wir in den meisten Fällen bereits am Tag der Antragsstellung Teilauszahlungen leisten.“ Die Sparkasse allein habe rund 100 KfW-Kredite in Höhe von 25 Millionen Euro vermittelt. 800 Zins- und Tilgungsaussetzungen im Gegenwert von 4 Millionen Euro wurden ermöglicht.

Da das von der Bundesregierung in der Corona-Krise verhängte Moratorium, die Tilgung und Zinszahlungen von Krediten auszusetzen, im Juni ausgelaufen sei, hat sich auch die Volksbank Sauerland jeweils individuell mit Kunden auf eine Kreditstundung oder Tilgungsaussetzung geeinigt.

Dr. Florian Müller (Vorstand Volksbank Sauerland) Foto: Ted Jones/WP

Pessimistische Szenarioanalysen, die besonders für regionale Banken wie Volksbanken und Sparkassen negative Folgen vorhersagen, sieht Volksbank-Vorstand Dr. Florian Müller gelassen: „Steigende Kreditausfälle sind momentan noch nicht zu verzeichnen. Selbst wenn es in 2021 zu deutlich steigenden Insolvenzzahlen und zu höheren Kreditausfallraten käme, so wäre dies für die Volksbank beherrschbar.“

Weiter helfen die Volksbanken mit der Online-Plattform „VR-ExtraPlus Hilft“ - eine bundesweite Gutscheinplattform, auf der sich Händler, Restaurants oder Gaststätten registrieren und Gutscheine verkaufen können. Die Teilnahme ist für regionale Händler kostenlos, die Anmeldung funktioniert schnell und unkompliziert.