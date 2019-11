Arnsberg: Antonio Graziano baut eine große Krippenlandschaft

Die Adventszeit beginnt am kommenden Sonntag und damit rückt auch Weihnachten in großen Schritten näher.

Besonders die Krippen in ihren unterschiedlichsten Varianten veranschaulichen an den Festtagen immer wieder die Bedeutung des Weihnachtsfestes. Seit vielen Jahren ist Antonio Graziano aus Arnsberg begeisterter Krippenbauer. Und das ganze Jahr über werkelt der 55-Jährige in jeder freien Minute an der großflächigen Landschaft, die mittlerweile die gesamte Garage seines Hauses an der Straße „Zur Taubeneiche“ füllt.

„Mit dieser Krippe hat alles angefangen“, zeigt Antonio Graziano auf ein kleines Haus mit Scheune. „Diese Krippe habe ich kurz vor Weihnachten 2005 gekauft, da war unser Sohn Luca ein Jahr alt“.

600 Arbeitsstunden in eine Drei-Länder-Krippe investiert

Eigentlich sei es für ihn immer ein Traum gewesen, eine Krippenlandschaft zu bauen, und so habe er die kleine Krippe in ihre Einzelteile zerlegt und an jedes Stück wieder ein Stück angebaut. „Mit jedem Weihnachten kam etwas mehr hinzu, mal ein Gebäude, mal Flüsse und Teiche oder ein Waldstück.“

Der Zeitaufwand sei unterschiedlich hoch, kleine Häuser seien schnell errichtet, für die „Drei-Länder-Krippe“, die er vor einigen Jahren baute, habe er gut 600 Arbeitsstunden gebraucht.

Ehefrau und Sohn sind stets kritische, aber auch hilfreiche Beobachter beim Krippenbau

Wenn der Hobbykünstler mit Stichsäge, Kleber und Modelliergips hantiert, sind Ehefrau Martina und Sohn Luca kritische und hilfreiche Beobachter. Egal, zu welcher Jahreszeit, eine Kleinigkeit gebe es immer zu tun. „Mal bastele ich im Frühling und Sommer nur eine Stunde an der Landschaft, im Herbst und Winter auch mal ganze Tage, denn es fällt mir immer wieder etwas auf, das erneuert oder geändert werden muss“.

Orientalische Krippenlandschaft zeigt Lebensverhältnisse vor über 2000 Jahren

Jetzt ist aus den Anfängen eine große orientalische Krippenlandschaft geworden, alles liebevoll im Detail nachgestellt. In einem Fischerdorf tummeln sich Menschen um den Brunnen am Marktplatz oder flanieren durch den Basar, durch die Wüste zieht eine Karawane.

Mittelpunkt ist natürlich die Darstellung der Geburt Jesu mit Maria und Josef und dem Christuskind. „Ich möchte mit dieser Krippe zeigen, wie die Menschen vor über 2000 Jahren, also zu Christi Geburt, gelebt haben“. Auch die vier Jahreszeiten werden mit Pampasgras, Palmen und Farnen sowie Weinlese und Kornernte in der Krippenlandschaft abgebildet.

Antonio Graziano hat die Zementmischung selbst entwickelt

Die Arbeitsgeräte des Krippenbauers sind eher spartanisch. „Für das Modellieren der Häuser und Torbögen brauche ich zwei Teelöffel und einen am Handgriff gebogenen Suppenlöffel“, lacht Antonio Graziano und präsentiert in einem kleinen Plastiktopf diese drei Werkzeuge.

Die spezielle Zementmischung habe er selbst entwickelt und mit der Zeit immer mehr verbessern können. Für die Holzarbeiten kommen natürlich auch Stichsäge und Akkuschrauber zum Einsatz.