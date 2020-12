Stille Andachten werden in den geschmückten Kirchen der vengelischen Gemeinden möglich sein.

Feiertage Arnsberg: Angebote in evangelischen Gemeinden zu Weihnachten

Neheim. Es wird keine Präsenzgottesdienste in den evangelischen Gemeinden in Arnsberg, Neheim und Hüsten geben, aber digitale Alternativen.

Die evangelische Kirchengemeinde hat nun bestätigt, was sich bereits abgezeichnet hatte: Genau wie in Arnsberg und Hüsten wird es dort bis voraussichtlich zum 10. Januar keine Präsenz-Gottesdienste geben, auch nicht im Freien.

Das gab Pfarrer Udo Arnoldi jetzt in einer gemeinsamen Video-Pressekonferenz mit Vertretern der Gemeinden Arnsberg und Hüsten bekannt. „Selbst mit einem noch so guten Hygienekonzept können wir nicht zu hundert Prozent garantieren, dass es im Gottesdienst nicht zu Ansteckungen kommt“, so Arnoldi. Daher sei die Entscheidung im Presbyterium – jedes der Gremien vor Ort musste entscheiden, ob es die dringliche Empfehlungen der evangelischen Kirche Deutschlands umsetzt – auch einstimmig ausgefallen. Das Presbyterium werbe um Verständnis für die schwere und kurzfristige Entscheidung.

„Es hat unheimlich weh getan, der Kopf hat gesagt, dass es natürlich die richtige Entscheidung ist, Bauch und Herz fiel es schwer“, sagt Beate Ullrich, die Hüstener Presbyteriumsvorsitzende. „Aber jeder einzelne, der sich anstecken würde, wäre einer zu viel. Das können wir nicht verantworten.“

Auch Gottesdienste unter freiem Himmel, die in einigen katholischen Kirchengemeinden weiterhin geplant sind, wird es in den evangelischen Gemeinden nicht geben. „Ich finde es schade, dass es keine ökumenische Entscheidung gibt, aber ich denke man kann beide Entscheidungen respektieren“, meint Pia Marie Buckemüller, stellvertretende Presbyteriumsvorsitzende in Neheim.

Impulse im Briefumschlag

Stattdessen soll es alternative Angebote geben. Seelsorge-Gespräche sind weiterhin nach Absprache mit den Hauptamtlichen möglich, das betonen diese deutlich. Zudem gebe es Online-Gottesdienste und auch wieder „Gottesdienste to go“ an einer Leine vor der Christuskirche. In den geschmückten Gotteshäusern werden stille Andachten möglich sein.

Die Öffnungszeiten der Kirchen und die Zeiten der Online-Gottesdienste sowie Kontaktdaten der Hauptamtlichen sind auf den Internetseiten der Gemeinden zu finden.

