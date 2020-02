Arnsberg: A. Ostermann-Fette - Lehrerin aus Überzeugung

Für viele sicher ungewohnt, das Mariengymnasium Arnsberg ohne Annemarie Ostermann-Fette.

Doch alles geht einmal vorbei: In der vergangenen Woche trat die Schulleiterin in den Ruhestand (wir berichteten). Am Mariengymnasium an der Königstraße hatte sie auch ihre erste Lehrerstelle angetreten - zum Schuljahr 1985/86. Unter dem Strich also 35 Jahre Mariengymnasium.

Sie waren fast 20 Jahre Leiterin des Mariengymnasiums. Ist da der Abschied schwer gefallen?

Annemarie Ostermann-Fette: Auf meinen Abschied habe ich mich vorbereitet, denn er erfolgte auf eigenen Wunsch. Nach 35 Jahren als Lehrerin rundete sich alles ab. Ich bin sehr dankbar für diese lebendigen Jahre mit den Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und Kollegen und mit der Elternschaft.

1985 haben Sie mit Ihrer Lehrtätigkeit am Mariengymnasium begonnen. Wie hat sich seit dieser Zeit Schule verändert?

Die Schule ist über viele Jahrzehnte hinweg „Spielstätte“ von zahlreichen Reformen gewesen, die sie umzusetzen hatte; ich nenne nur den Weg von G9 nach G8, den wir nun wieder umgekehrt gehen.

Ob das klug war, muss sich erst noch beweisen, ich habe da meine Zweifel. Es gab ein gut funktionierendes G8. Strukturen von Schulen haben noch nie eine sinnvolle Pädagogik hervorgebracht, das lehrt auch die Geschichte der Schule.

Es geht um viel mehr: Um das entwicklungspsychologische Wissen über Kinder und Jugendliche, um lernpsychologische Erkenntnisse/Forschung, um gesellschaftliche Bedarfe, um internationale Entwicklungen, um technische Entwicklungen wie die Digitalisierung.

Die Schule in den 90 iger Jahren war im Tempo schon nicht gerade langsam, hatte allerdings im Schulalltag noch ein wenig mehr Muße, so dass die Lehrerinnen und Lehrer deutlich mehr im Dialog stehen konnten und somit Bildung reflektiert und diskutiert werden konnte.

Das ist heute nicht mehr so möglich, vielleicht auch nicht erwünscht, obwohl alle nach der Demokratisierung von Schule rufen. Demokratie braucht allerdings Diskurs und der muss zunächst in der Schule gelernt werden. Kompetenzorientierung ist da gar nicht so falsch, aber bitte mehr Zeit für alle Fach-Inhalte und weiter mutige Entrümpelung der Lehrpläne!

Haben Sie je das Gefühl gehabt, den falschen Beruf ergriffen zu haben?

Seit meiner Kindheit wollte ich Lehrerin werden; später dann Leitungsverantwortung übernehmen. Seit der Abschiedsfeier weiß ich, es kann so falsch nicht gewesen sein, wenn man mal von den Fehlern absieht, die zu jedem Berufsleben gehören.

Sind die Herausforderungen für Lehrer heute andere?

Die Herausforderungen für junge Lehrerinnen und Lehrer sind aufgrund der allgegenwärtigen Standardisierung der Lernprozesse deutlich gestiegen.

Bestellen Sie hier unseren Arnsberg-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Die Lehrerausbildung fordert in kurzer Zeit hohe didaktische Fähigkeiten und komprimierte Unterrichtsmodelle. Da ist nicht mehr viel Zeit für pädagogische Suchbewegungen oder persönliche Entwicklung.

Die Effizienz hat in allen Bereichen der Schule Einzug gehalten; wie sollen sich da Lehrerpersönlichkeiten entwickeln? Lehrerinnen und Lehrer verdienen eine höhere gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung.

Sie erbringen hohe kognitive und emotionale Leistungen und stellen sich den heterogenen Anforderungen in der Gesellschaft. Da hat das Gymnasium sicher nicht die größte Belastung, allerdings eine große Verantwortung, alle Schülerpotenziale auch zu „finden“.

Haben Sie einen Rat für Anfänger im Lehrberuf?

Ein Lehrer, der Paidagogos, ist der „Begleiter“ junger Menschen. Bleiben Sie immer an der Seite ihrer Schülerinnen und Schüler, egal, was sie leisten oder ansonsten „angestellt“ haben.

Gibt es für Sie ein besonderes Ereignis in Ihrer Zeit am Mariengymnasium?

Ja, das gibt es. Im Jahr 2014 feierten wir unser 125-jähriges Schuljubiläum. Die Schiffswallfahrt mit der gesamten Schulgemeinschaft auf dem Rhein ist mir unvergessen.

Wir hatten bestes Wetter, ein wunderschönes Programm und richtig viel Spaß. Der Kölner Domprobst lud uns in den Dom ein und begrüßte und segnete uns.

Gibt es eine Entscheidung, die Sie bedauern?

Da halte ich es mit der Piaf: „Non! Rien de rien...Non! Je ne regrette rien...“

Für Sie war es wichtig, dass die Schule lokale Identität hat. Haben Sie das erreicht?

Aber ja! Wir sind zwar ein wenig „anders“ in der Schullandschaft Arnsbergs, aber wir sind und bleiben ein Teil dieser Stadt. Die Nähe zu den städtischen Einrichtungen pflegen wir intensiv.

Als freie Angebotsschule stehen wir aber auch immer in sportlicher Konkurrenz. Als katholische Schule können wir im Letzten nicht „lokal“ sein, da haben wir andere Wurzeln.

Sie haben stets großen Wert auf das Wir und das Ja zu jedem Menschen gelegt. Woher kommt diese Haltung?

Vor Gott sind alle Menschen gleich. Ohne Gemeinschaft sind wir Menschen kaum überlebensfähig. Diese beiden Grundüberzeugungen habe ich versucht, in unserer Schule zu leben. In meiner eigenen Schulzeit habe ich sie erleben dürfen.

Welche Rolle spielen die Kirche und der Glauben in Ihrem Leben?

Da fällt meine Antwort kurz und knapp aus: Sie sind das Fundament. In diesen Kontext wurde ich berufen.

Wie werden Sie nun Ihren Ruhestand gestalten?

Kann man einen unruhigen Geist in den Ruhestand schicken? Sicher werde ich noch etwas tun. Ich bin ausgebildete Coachin und werde in diesem Jahr meine Ausbildung zur geistlichen Begleitung beenden. Langeweile habe ich durchaus gern, da stellt sich dann heraus, wer man eigentlich ist.