Arnsberg: 14-jähriges Mädchen wird vermisst

Arnsberg/Hüsten. Seit Montag ist sie nicht mehr gesehen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Seit Montagmorgen wird ein 14-jähriges Mädchen aus Arnsberg vermisst. Das Mädchen verließ gegen 7.30 Uhr ihre Wohngruppe in Arnsberg-Hüsten, um zur Schule zu gehen. Dort ist sie jedoch nicht erschienen. Derzeit ist nicht bekannt, wo sich die junge Frau aufhält.

Die 14-jährige Darlene wird vermisst. Foto: Polizei

Die Vermisste lebt in der Wohngruppe Don Bosco. In der zurückliegenden Zeit war sie bereits häufiger vermisst. Sie hielt sich in Recklinghausen unter anderen auf Spielplätzen und bei Obdachlosen auf. Sie lebte früher in einer Wohngruppe in Haltern am See.

Die Mutter der Vermissten wohnt in Recklinghausen. Eine Handy hat das Mädchen nicht dabei, so die Polizei. Zudem würden keine aktuellen Gefährdungshinweise vorliegen.

Die Vermisste war mit einer schwarzen Plüschjacke bekleidet

Die 14-Jährige hat schwarzes Haar, braune Augen, ist schlank und 176 Zentimeter groß. Sie war mit einer schwarzen Plüschjacke bekleidet.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Sachdienliche Hinweise an die Wache Arnsberg unter 02932-90200 .