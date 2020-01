Wegen Diebstahls, Nötigung und Körperverletzung wurde jein 41-Jähriger aus Sachsen vom Schöffengericht Arnsberg zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Zudem muss er eine Geldbuße zahlen.

Das Strafverfahren gegen den Kumpanen des 41-jährigen Angeklagten, die gemeinsame Sache gemacht hatten, war beim Amtsgericht vor wenigen Wochen beendet worden.

Der Sachse war, so wie seinerzeit der Kollege, wegen räuberischen Diebstahls angeklagt. Die Staatsanwältin warf ihm vor, am 24. Oktober 2019 bei einem Discounter in Arnsberg Lebensmittel gestohlen und dann beim Verlassen des Geschäftes den Ladendetektiv, der das Duo aufhalten wollte, gemeinsam mit seinem Mittäter umgestoßen zu haben.

Der Ladendetektiv war eine Woche arbeitsunfähig

Die Anklagevertreterin ging davon aus, dass sie die Gewalt angewandt hatten, um im Besitz der Beute zu bleiben. Der Detektiv wurde beim Sturz verletzt und war eine Woche arbeitsunfähig. Wäre dieser Tatbestand erwiesen worden, hätten sich beide Männer möglicherweise eines räuberischen Diebstahls, eines Verbrechens, schuldig gemacht.

Einer der Täter konnte damals festgehalten und der Polizei übergeben werden, dem 41-Jährigen gelang die Flucht. Gegen den Sachsen, dessen Personalien ermittelt werden konnten, war ein Haftbefehl ausgestellt worden. Am 13. Dezember 2019 klickten schließlich in Plauen die Handfesseln. Er saß seitdem in Haft.

Aus räuberischem Diebstahl wird Diebstahl geringwertiger Sachen

Die Beweiserhebung vor dem Schöffengericht ergab - so wie schon im Verfahren gegen seinen Mittäter - dass man die Gewalt nicht zur Beutesicherung angewandt hatte, sondern um der Personalien-Feststellung bzw. einer Bestrafung zu entgehen.

Nach einem Rechtsgespräch erteilte der Vorsitzende Richter den rechtlichen Hinweis, dass man nun davon ausgehe, dass kein räuberischer Diebstahl vorliege. Vielmehr verblieben ein Diebstahl geringwertiger Sachen, Nötigung und Körperverletzung. Dieser Vorwurf beinhaltete kein Verbrechen, sondern „nur“ noch den eines Vergehens.

Acht Monate Haft zur Bewährung und eine Geldbuße in Höhe von 800 Euro

Die Staatsanwältin beantragte für den 13 Mal vorbestraften Angeklagten - die meisten Vorstrafen waren wegen Verkehrsdelikten ergangen - eine neunmonatige Bewährungsstrafe und eine empfindliche Geldbuße.

Das Urteil des Schöffengerichts: acht Monate Haft zur Bewährung und eine Geldbuße in Höhe von 800 Euro, zahlbar an eine Sozialeinrichtung.