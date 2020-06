Arbeitsmarkt in Arnsberg und Sundern kriselt auch im Mai

Arnsberg/Sundern. Steigende Arbeitslosigkeit: Die Mai-Bilanz der Agentur für Arbeit ­Meschede/Soest weist 137 Zugänge in Arnsberg und 44 in Sundern aus.

Der Arbeitsmarkt in Arnsberg und Sundern war im Mai von Corona stark geprägt, es gab deutlich mehr Arbeitslose. Wie bereits im April, waren sowohl in Arnsberg als auch in Sundern im Mai 2020 deutlich mehr Menschen auf der Suche nach Arbeit; die monatliche Bilanz der zuständigen Agentur für Arbeit ­Meschede/Soest weist 137 Zugänge in Arnsberg und 44 in Sundern aus. In Arnsberg waren Ende Mai 2914 Personen arbeitslos gemeldet, im April wurden 2777 Jobsuchende gezählt. Die Arbeitslosenquote (Basis: alle zivilen Erwerbspersonen) liegt Ende Mai 2020 bei 7,0 Prozent, Ende April 2020 lag sie bei 6,7 Prozent.

Anstieg auch in Sundern

In Sundern suchten im Mai 710 Menschen Arbeit; 44 mehr als Ende April 2020 (da waren es 666). Die Arbeitslosenquote an der Röhr (Basis ­alle zivilen Erwerbspersonen) liegt Ende Mai 2020 bei 4,4 Prozent – Ende März 2020 bei 4,1 Prozent.

„Corona hinterlässt auch am Ausbildungsmarkt erste Spuren“, so Oliver Schmale, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Meschede-Soest. „Viele Unternehmen sind derzeit damit beschäftigt, ihre Existenz zu sichern. Die Pandemie traf genau zur heißen Phase auf den Ausbildungsmarkt, in der viele Verträge geschlossen werden. Aufgrund der Unsicherheit werden aktuell viele Entscheidungen noch verschoben. Trotzdem möchte ich ermutigen, das Thema Ausbildung nicht aus den Augen zu verlieren. Die Arbeitgeber in unserer Region melden auch weiterhin offene Ausbildungsstellen und sind auf der Suche nach interessierten Auszubildenden. Trotz der derzeit erkennbaren Unsicherheiten auf dem Ausbildungsmarkt sollten besonders Jugendliche die Zeit nutzen und sich mit wichtigen Fragen der Berufs- und Studienwahl auseinandersetzen. Es wird ein Leben nach der Pandemie geben und gut ausgebildete Fachkräfte werden auch zukünftig existenziell für unsere Region sein. Eine duale Ausbildung legt einen wichtigen Grundstein für die berufliche Zukunft. Unsere Berufsberatung unterstützt dabei tatkräftig.“

Regionale Hotline für Arbeitnehmer/innen und Jugendlicheder Agentur für Arbeit Meschede-Soest: (alternativ: bundesweite Hotline ).