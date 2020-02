Amphibien auf Tour: Straßensperrung in Arnsberg

Arnsberg. Zum Schutz der Amphibien sperrt die Stadt Arnsberg in Kürze wieder die Straße durch das Rumbecker Holz – bis Ende April.

Aufgrund des milden Winters ist in diesem Jahr besonders früh mit dem Einsetzen der Amphibienwanderung zu rechnen. Sobald die Temperaturen noch etwas weiter steigen, wandern Kröten, Frösche und Molche in den nächsten Tagen und Wochen aus ihrem Winterquartier (Wälder, Hecken, Steinhaufen usw.) zu den Laichgewässern (Teiche und Tümpel).

Auf dem Weg dorthin müssen sie vielfach Straßen überqueren, wobei der Autoverkehr vielen Tieren zum Verhängnis wird. Besonders aktiv sind die Tiere in den Nachstunden und am frühen Morgen bei feuchter und warmer Witterung. Aufgrund der Wetterberichte ist in den nächsten Tagen mit entsprechenden Temperaturen und damit mit starken Wanderungen von Amphibien zu rechnen.

In Verbindung mit dem ehrenamtlichen Naturschutz bemühen sich die öffentlichen Verwaltungen darum, an neuralgischen Stellen die Tiere hinter Schutzzäunen zu sammeln und anschließend auf die andere Straßenseite zu bringen. Diese aufwendige Arbeit kann leider aber nicht an allen Straßen durchgeführt werden. Die Autofahrerinnen und Autofahrer werden darum gebeten, in dieser Zeit besondere Rücksicht auf die stark gefährdeten Tiere zu nehmen, indem sie solche Stellen langsam passieren.

Zum Schutz der wandernden Amphibien wird die Straße durch das Rumbecker Holz kurzfristig bis Ende April zwischen dem Waldfriedhof und der Gaststätte “Rodelhaus” in den Nachtstunden (19 Uhr bis 7 Uhr) für den Verkehr gesperrt. Die Autofahrerinnen und Autofahrer werden um Beachtung der Sperrung gebeten.