Alle UN-Mitgliedsstaaten machen mit – nur die USA nicht

Die Bezeichnung Kinderrechtskonvention meint das Übereinkommen über die Rechte des Kindes (Convention on the Rights of the Child, CRC) ist das wichtigste internationale Menschenrechtsinstrumentarium für Kinder.

Die Kinderrechtskonvention wurde am 20. November 1989 von den Vereinten Nationen verabschiedet. Bis auf die USA haben alle UN-Mitgliedsstaaten die Konvention ratifiziert, Info: www.kinderrechtskonvention.info/