Alexianer GmbH betont Sicherheit für Beschäftigte

„Für die Mitarbeiter/innen des Klinikums Hochsauerland bleibt alles beim Alten, auf personeller Ebene sind keine Veränderungen geplant“, betont Andreas Barthold, Hauptgeschäftsführer der Alexianer GmbH mit Sitz in Münster. Die Klinikum-Mitarbeiter wurden am Freitag per Intranet und in Briefen per Post über die neue Gesellschafterstruktur informiert.

Wennemar Freiherr von Fürstenberg, Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung Carolinen-Hospital Hüsten, betont: „Die Stiftung engagiert sich weiter für die Förderung gemeinnütziger Zwecke