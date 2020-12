Blick in die Stepke-Kita in Moosfelde

Online-Verfahren Ab sofort läuft Anmeldung für Kita-Platz in Arnsberg

Ab sofort können Kinder für einen Kita-Platz oder für einen Platz in einer Kindertagespflege bei der Stadt Arnsberg angemeldet werden.

Arnsberg. Ab sofort können Eltern ihre Kinder online in bis zu zwei Kindertageseinrichtungen ihrer Wahl und/oder der Kindertagespflege anmelden. Dies muss bis Donnerstag, 14. Januar über die Internetseite https://kita.arnsberg.de geschehen. Im Anschluss müssen sich die Eltern persönlich mit der Kindertageseinrichtung oder der Fachberatung für Kindertagespflege für ein Aufnahmegespräch in Verbindung setzen.

Eine Anmeldung ist nach Terminvereinbarung auch vor Ort in den Kitas möglich. Die Anmeldung ist ebenfalls bis zum 14. Januar erforderlich. Aufgrund der Corona-Pandemie wird jedoch die Online-Anmeldung und in jedem Fall die telefonische Kontaktaufnahme mit den Kindertagesstätten bevorzugt.

Über Vergabe der Betreuungsplätze wird ab 21. Januar entschieden

Die Kinder müssen bereits jetzt angemeldet werden, auch wenn der Kita-Platz erst nach dem 1. August 2021, aber noch im Kindergartenjahr 2021/2022 (01.08.2021 bis 31.07.2022), benötigt wird. Über die Vergabe der Plätze entscheiden die Kitas gemeinsam mit den Trägern und informieren die Eltern dann ab dem 21. Januar. Falls Eltern noch nach der richtigen Kindertageseinrichtung suchen, können sie sich ebenfalls auf der Homepage des Anmeldeverfahrens über die Standorte der Einrichtungen, pädagogische Konzepte, die Trägerarten und Ansprechpartner/innen vor Ort informieren. Weitere Informationen stehen auf der Homepage der Stadt Arnsberg www.arnsberg.de/kindertagesbetreuung bereit.

Informationsbriefe an alle Eltern von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren werden in diesem Jahr nicht versandt. Das Jugendamt hat speziell für Fragen rund um das Anmeldeverfahren eine Hotline unter der Rufnummer 02932 201-2550 geschaltet. Diese ist zu den regulären Öffnungszeiten der Stadtverwaltung erreichbar. Nur in der Zeit vom 24. bis 31. Dezember ist die Hotline aufgrund der Betriebsferien nicht besetzt.