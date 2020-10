Die Erste Bevollmächtigte der IG Metall Arnsberg, Carmen Schwarz, ist am Mittwochabend, 21. Oktober, für vier weitere Jahre in ihrem Amt bestätigt worden. Die Wiederwahl erfolgte mit 98,4 Prozent Zustimmung der Delegierten aus dem IG-Metall-Bezirk Arnsberg, In der Schützenhalle Hüsten hatten sich - unter den Maßgaben der Hygienevorschriften in der Corona-Zeit - insgesamt 53 Delegierte versammelte, von denen bei der geheimen Wahl 52 Delegierte mit Ja und eine Person mit Nein stimmten.

Freude über die Wiederwahl

„Ich habe mich über die große Zustimmung sehr gefreut“, berichtet Carmen Schwarz auf Anfrage unserer Zeitung. Als Nachfolgerin von Wolfgang Werth, der mitten in seiner Wahlperiode in die Passivphase seiner Altersteilzeit ging, war Carmen Schwarz zunächst für zwei Jahre gewählt worden, die nun abliefen.

In ihrer Rede zum Geschäftsbericht ging sie auch auf die schwieriger werdende Gewerkschaftsarbeit in Corona-Zeiten ein. Die IGM nutze verstärkt digitale Medien für die Information der Mitglieder.