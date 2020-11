628 Päckchen werden Kinder in Osteuropa erfreuen

Die Csilla-von-Boeselager-Stiftung Osteuropa-Hilfe freut sich: Es kamen in Neheim 628 Weihnachtspäckchen für Kinder zusammen.

Neheim. Für die kfd St.-Johannes Baptist Neheim war die Weihnachtspäckchen-Aktion 2020 sehr erfolgreich. 628 Weihnachtspäckchen werden vor Weihnachten auf den Weg von Voßwinkel nach Serbien und Ungarn für die Csilla-von-Boeselager-Stiftung Osteuropa-Hilfe e.V. sein. Unter strengen Hygiene-Auflagen hat das kfd-Team um Mechthild Topp und Kirsten Ante-Bühner die Abgabe und das Packen der Weihnachtspäckchen im St.-Ursula-Gymnasium organisiert.

57 Helfer und Helferinnen

Insgesamt haben 57 Helfer und Helferinnen geholfen, die Weihnachtspäckchen zu packen. „Der Dank geht an alle Spender, die es ermöglicht haben, so ein tolles Ergebnis zu erreichen“, freuen sich Topp und Ante-Bühner. Sie betonen, dass die Räumlichkeiten im SUG prädestiniert für diese Aktion gewesen sind. Die Spenden wurden am Eingang abgeben, danach sind sie auf den weit auseinander stehen Tischen nach Spielzeug, Süßwaren, Bekleidung, Hygieneartikel und Lebensmittel im Foyer sortiert worden. „Somit konnten wir den Abstand wahren. Das hätten wir im Pfarrheim nicht geschafft“, meint Topp.

Nach dem Befüllen der Päckchen wurde sie nach Altersgruppen und nach Jungen und Mädchen sortiert und in der Aula in große Umzugskartons für den Transport verpackt. Das Fazit der Aktion von Ildikó von Ketteler-Boeselager, stellvertretende Vorsitzende der Stiftung: „Die Spendenbereitschaft ist wieder sehr groß geworden. Mein Wunsch die 600er Marke zu erreichen ist erfüllt worden. Dafür möchte ich mich bei allen Spendern und Spenderinnen bedanken.“ Von den SUG-Schülern war zu hören, dass die Spendenbereitschaft viel größer ist, als man es momentan wahrnimmt.