18 Jahre Wartezeit: Neheimer Bauruine verschwindet endlich

18 Jahre haben Anwohner der Ernst-König-Straße und benachbarter Siedlungsstraßen darauf gewartet, dass die Bauruine an der Ernst-König-Straße 10-44 verschwindet. Nun ist es so weit: Der Abrissbagger macht jetzt die Wohnungsrohbauten dem Erdboden gleich.

Bauträger stellte vor 18 Jahren die Bauarbeiten ein

Ursprünglich wollte die Bauträgergesellschaft „Davo“ im früheren Camp Loquet eine Häusergruppe mit 36 Wohnungen erstellen, doch dann wurden die Bauarbeiten im Jahr 2002 eingestellt. So entstand ein Schandfleck mitten in der neuen „Waldsiedlung Neheim“, wie das Wohnquartier auf dem ehemaligen belgischen Kasernengelände Camp Loquet heute heißt.

Die erste Reihe der Häusergruppen ist bereits abgerissen. Foto: Martin Schwarz

Erst eine Änderung des Baugesetzbuches brachte Bewegung in das langjährige Verfahren, den Schandfleck an der Ernst-König-Straße zu beseitigen. Die Stadt Arnsberg bekam damals juristische Mittel in die Hand, um effektiver mit der der privaten Grundstückseigentümerin verhandeln zu können. Letztlich war die Eigentümerin bereit, das 3800 Quadratmeter große Grundstück an die Stadt zu verkaufen.

Neue Kita sowie Wohnungen sind geplant

Auf dem nunmehr städtischen Grundstück wird im unteren Teil des Hanggrundstücks (längs der Anton-Cöppicus-Straße) auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern eine neue Kita mit Außengelände entstehen. Auf den übrigen 1800 Quadratmetern im oberen Teil des Areals sollen Wohnungen in Häusergruppen (z. B. Reihen oder Mehrfamilienhäuser, aber keine freistehenden Einfamilienhäuser) entstehen. Diese Wohnungen werden aber nicht von der Stadt gebaut. Die Stadt führt derzeit Gespräche mit Investoren.

Investorengemeinschaft als Bauherr

Zur geplanten Kita gibt der zuständige städtische Fachbereichsleiter Michael John nähere Informationen: Die Stadt Arnsberg schließt einen Erbbaurechtsvertrag mit einen privaten Investorengemeinschaft. Auf diesem Erbbaugrundstück fungiert die private Investorengemeinschaft dann als Kita-Bauherr, der die Kita an die Kita-Betreiberin, die gemeinnützige Stepke GmbH, vermieten wird.

Die neue Kita wird vier Gruppen mit insgesamt 75 Betreuungsplätze umfassen. Diese Plätze verteilen sich auf 22 Kinder unter drei Jahren und 53 Kinder über drei Jahre. Bei dieser neuen Kita, die nach Plänen des Mendener Architekturbüros „3L“ gebaut wird, handelt es sich um eine dauerhafte Kindertageseinrichtung - im Gegensatz zur temporären Modul-Kita von Stepke, die es seit Herbst 2019 nahe der Grundschule Moosfelde gibt. Diese Modul-Kita ist für fünf Jahre konzipiert und wird dann abgebaut.

Stadt: Kein Überangebot an Kita-Plätzen im Bereich Moosfelde / Camp Loquet

Einige Bürger staunen darüber, wie viel Kita-Plätze im Bereich Moosfelde / Waldsiedlung Neheim vorgehalten werden (neben Arche-Noah- und St.-Elisabeth- Kita dann auch noch zwei Stepke-Kitas). „Es ist kein Überangebot zu befürchten. Man darf diese Kita-Plätze nicht nur als Angebot für Moosfelde / Camp Loquet verstehen“, betont John und fügt an: „Manche Eltern bringen ihr Kind auch aus anderen Ortsteilen nach Moosfelde - zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit.“

Mitte 2021 soll Bau der neuen Kita beginnen Mit den Bauarbeiten für die neue Kita an der Ecke Ernst-König-Straße / Anton-Cöppicus-Straße soll am Ende des 2. Quartals 2021 begonnen werden. Die

Fertigstellung soll bis Ende 2022 erfolgt sein. „Die baurechtlich notwendigen Pkw-Stellplätze werden auf dem Kita-Gelände geschaffen. Eltern, die ihr Kind zur Kita bringen, können für kurze Zeit an der Straße ihren Wagen abstellen “, erklärt die städtische Fachbereichsleiterin für Planen / Bauen/ Wohnen, Michaela Röbke. Übrigens ist auch die Feuerwehr froh, dass die Bauruine verschwindet. Immer wieder brannte Müll in der Schrott-Immobilie.

Es müsse auch daran gedacht werden, dass nach Umzügen der Eltern immer wieder weitere Kita-Plätze innerhalb eines schon laufenden Kindergartenjahres nötig werden. Einige Gruppen seien auch notgedrungen mit 27 statt 25 Kindern besetzt. Schließlich sei zu bedenken, dass Kinder mit Inklusionsbedarf einen höheren Personalschlüssel erfordern.