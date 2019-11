Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

14 Meter langer und 2,80 Meter breiter Bunker aus Faulschiefer für die Fledermäuse

Vor zwei Jahren entstand die Idee, einen Fledermausbunker einzurichten. Feuchtigkeit und konstant zwölf Grad Celsius bieten ein hervorragendes Überwinterungslager für die Fledermäuse

Im 14 Meter langen, 2,80 Meter breiten Bunker aus Faulschiefer wurden Seiten und Decke im Eingangsbereich gemauert und betoniert. Thomas Grünfeld baute die neue Eichentür.

Durch einen Fledermausdetektor werden die Ultraschall-Laute der Fledermäuse hörbar.

Sabine Kaufmann will im kommenden Frühjahr junge Fledermäuse im Bunker aussetzen.

„Fledermäuse kehren immer an den Ort zurück, an dem sie groß geworden sind. Dort werden sie auch überwintern“, so die Fledermausexpertin Kaufmann.