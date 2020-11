100 Jahre SUG in Neheim: „Geist der Schule bewahren“

Neheim. Das Jubiläum werden Lehrer und Schüler des St.-Ursula-Gymnasiums Neheim nachfeiern. Die Leiter geben einen Ausblick in die Zukunft der Schule.

Vor einem Jahrhundert ist das St.-Ursula-Gymnasium gegründet worden: Die große Feier muss wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben werden, dennoch ist das Jubiläum für die beiden Schulleiter ein Anlass, in Vergangenheit und Zukunft zu blicken.

Wie sehr ist das Jubiläumsjahr durch die Pandemie geprägt?

Bertin Kotthoff Das 100. Jahr hatten wir uns aufregend und spannend vorgestellt, aber natürlich ganz anders. Wir wollten gemeinsam feiern, Freude haben und zusammenkommen. Jetzt ist es leider das Gegenteil und Abstand gehört zum Alltag.

Thomas Lampe Vor allem die Romfahrt, die wir in diesem Herbst mit der gesamten Schulgemeinschaft durchführen wollten, war mit viel Vorfreude verbunden. Im Juni mussten wir entscheiden, sie um ein Jahr zu verschieben. Das ist besonders schade für die Schüler der jetzigen Q2, die dann nicht mehr dabei sein werden.

Aktuell 718 Schülerinnen und Schüler Das St.-Ursula-Gymnasium wurde 1920 gegründet. Seit 1991 ist das Erzbistum Paderborn Träger der Schule. Die Schulleitung bilden seit 2003 Bertin Kotthoff und Thomas Lampe. Kotthoff unterrichtet Deutsch, katholische Religion und Philosophie. Lampe unterrichtet die Fächer Mathe, Latein, Informatik und Physik. Das Kollegium umfasst 60 Pädagogen, die 718 Kinder und Jugendliche unterrichten. Weitere Informationen zum Schulprogramm, zu Bildungsangeboten, Kollegium und Schülerschaft gibt es online unter st-ursula.de

Trotz alledem bleibt ein Fakt bestehen: Das St.-Ursula-Gymnasium gibt es seit 100 Jahren. Was zeichnet die Schule aus?

Kotthoff Wir sind eine Schule in ursulinischer Tradition und das prägt uns noch heute. Die christliche Grundhaltung zeigt sich in allem, was wir tun – nicht nur dadurch, dass wir eine eigene Kapelle haben und Gottesdienste zum Schulalltag dazugehören.

Ist das noch zeitgemäß?

Kotthoff Unbedingt ist das zeitgemäß. Die Vermittlung von Grundhaltungen und Werten ist ganz entscheidend in der Erziehung. Wir eröffnen den Schülern so eine Perspektive, machen ihnen ein Angebot. Ihre persönliche Haltung zu den Inhalten des Glaubens müssen sie selbst finden.

Welche Rolle spielen kirchenkritische Themen im Unterricht - zum Beispiel Missbrauchsfälle oder die Rolle der Frau?

Kotthoff Solche gesellschaftlich relevanten Themen diskutieren wir natürlich. Zum Thema Missbrauch etwa gab es von Seiten des Erzbistums als Träger viele Fortbildungen für das Lehrpersonal und wir haben als Schule ein eigenes Schutzkonzept, um Missbrauchsfällen vorzubeugen. Diese Themen werden nicht totgeschwiegen, im Gegenteil, sie sind immer wieder Diskussionsgegenstand.

Sie beide sind seit Mitte der 90er-Jahre Lehrer am SUG. Inwiefern hat sich die Arbeit seitdem verändert?

Lampe Es gibt immer wieder neue Paradigmen, wie Unterricht gestaltet werden soll. Dann hatten wir die Umstellung von G9 auf G8, jetzt geht es wieder zurück auf G9. Das Zentrale ist und bleibt aber der Unterricht, der Umgang mit den Schülern.

Bertin Kotthoff, Leiter des St.-Ursula-Gymnasiums Neheim Foto: Katrin Clemens

Kotthoff In der Schule zeigen sich auch gesamtgesellschaftliche Entwicklungen. Nehmen wir nur das Thema Digitalisierung. Das Leben ist dadurch überall schnelllebiger geworden, der Arbeitsmarkt viel diverser. Es gibt immer neue und veränderte Berufsbilder. Deshalb hat die Berufsorientierung an der Schule einen enorm hohen Stellenwert. Alle Berufszweige können wir gar nicht vorstellen, deshalb ist es toll, dass es die Ausbildungsmesse im Kaiserhaus gibt – nächstes Jahr hoffentlich wieder in bekanntem Format vor Ort.

Wie weit ist die Digitalisierung in der Schule selbst?

Lampe Wir haben einen Glasfaseranschluss, WLAN in allen Räumen sowie Beamer und Apple TV in allen Klassenzimmern. Von daher denke ich, wir sind in Sachen Infrastruktur gut ausgestattet.

Kotthoff Bei uns sind außerdem alle Lehrer mit digitalen Endgeräten ausgestattet und auch die Oberstufenschüler haben Tablets. Vorerst setzen wir ab Klasse 9 auf die digitalen Endgeräte, die von den Eltern angeschafft werden.

Es steigt also die finanzielle Belastung der Familien.

Kotthoff Ja. Aber der Schulträger bietet eine Ratenzahlung an und in Härtefällen ist auch eine finanzielle Unterstützung möglich.

Das SUG wird oftmals als Schule für die Kinder der besser betuchten Neheimer angesehen. Was ist aus Ihrer Sicht dran an der Meinung?

Kotthoff Bei der Aufnahme von Schülern interessiert uns der Verdienst der Eltern überhaupt nicht. Auch bei uns gibt es Schüler aus Familien mit geringerem Einkommen, tatsächlich nimmt der Anteil eher zu. Unser Ziel muss es sein, dass alle Kinder die gleichen Chancen bekommen. Die Romfahrt ist ein Beispiel: Es wird niemand aus Geldgründen nicht mitfahren können. Dafür gibt es einen Sozialfonds, aus dem Familien bei Bedarf diskret unterstützt werden können, ohne dass es unter den Schülern Thema wird.

Thomas Lampe, stellvertretender Leiter des St.-Ursula-Gymnasiums Neheim Foto: Katrin Clemens

Noch ein Blick in die Zukunft: Wie soll es weitergehen im zweiten Jahrhundert der Schulgeschichte?

Lampe Unser Schulslogan lautet „Auf bewährten Wegen Neues wagen“. Da wird in Sachen Digitalisierung sicher noch viel Neues kommen.

Kotthoff Wir wollen unsere Tradition fortführen den Geist der Schule auch in Zeiten der Digitalisierung bewahren. Denn alle Geräte sind und bleiben Hilfsmittel, nicht der Unterrichtsinhalt. Die Schüler sollen im Mittelpunkt stehen und wir wollen ihnen eine erfolgreiche Schullaufbahn ermöglichen, die im Idealfall mit viel Freude am Lernen verbunden ist.