Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall am Rösenbecker Kreuz

Rösenbeck. Zwei Verletzte hat ein Verkehrsunfall am Donnerstagabend am Rösenbecker Kreuz gefordert. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Zwei Verletzte hat es am Donnerstagabend bei einem Unfall am Rösenbecker Kreuz gegeben. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer hatte laut Polizei den Kreuzungsbereich gequert und war dabei mit einem Kleintransporter zusammengestoßen, der auf der B7 in Richtung Marsberg unterwegs war.

Ein Schwerverletzter

Bei dem Unfall wurde der 23-jährige Beifahrer des jungen Mannes schwer verletzt; der 18-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Der 23-jährige Fahrer des Kleinlasters blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Aufräumarbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Strecke.