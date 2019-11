Zum 1. Advent laufen in Winterberg die Lifte noch nicht

Zum Wochenende meldet sich der Winter zu Wort: Es soll, so der heimische Wetterexperte Julian Pape, etwas Neuschnee und Frost-Temperaturen geben. Doch, wer sich jetzt schon munter die Piste runter wedeln sieht, der muss sich noch ein bisschen gedulden: Die Lifte werden noch nicht laufen, so Julian Pape, der nicht nur Wetterexperte, sondern auch Projektleiter der Wintersportarena Sauerland ist.

Zurzeit sind in der Wintersportarena aber natürlich die Vorbereitungen für die Skisaison wie zum Beispiel die TÜV-Abnahmen der Anlagen oder die Fertigstellung von Bauprojekten in vollem Gange. „Wunschtermin der Liftbetreiber ist in der Regel der 3. Advent", so Julian Pape. Vor allem mit Blick auf die Feiertage und die Weihnachtsferien hoffen dann natürlich alle auf gute Winterbedingungen.

Das erste Advent-Wochenende bringt aber auf jeden Fall schon mal einen „Hauch von Winter“ ins Sauerland. Pape erwartet in den Höhenlagen rund drei bis fünf Zentimeter Neuschnee und Schneeschauer in den tief gelegenen Bereichen. Ab Sonntag soll es dann für einige Tage recht trocken und kalt werden. „Vielleicht kann man ja am Wochenende in Winterberg schon ein bisschen auf eigene Faust rodeln“, schmunzelt der Wetterexperte. Infos zum Wetter im Sauerland findet man unter www.wetter-sauerland.de, aktuelle Infos zu Schneeverhältnissen und geöffneten Pisten und Loipen findet man während der Wintersaison unter: www.wintersportarena-sauerland.de