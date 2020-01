Zeugnisse: Psychologin gibt Eltern Tipps für beste Schulwahl

Wie aufregend! Der Wechsel auf die weiterführende Schule steht an, aber auf welche? Diese Entscheidung können nur Eltern und Kinder selbst treffen und da kommen Kopf und Bauch ins Spiel. Was aber sollte überwiegen? Die WP hat Dr. Jutta Padberg, Schulpsychologin und Leiterin der HSK-Schulberatungsstelle, kontaktiert. Sie gibt wertvolle Tipps.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Zeugnisse, Schul-Empfehlung, Tage der offenen Tür und Eindruck von der Schule, die Einschätzung des eigenen Kindes und dessen Wunsch sowie Wunschträume der Eltern und die Wahl der Freunde - es kommt vieles zusammen. Darum hier einige Punkte, die in die Entscheidung einfließen sollten.

Die Schule

Schon vor Weihnachten ging es los. Erste Flyer gab’s beim Info-Abend in den Grundschulen, dann „tourten Eltern und Kinder“ von Schule zu Schule, um einen Eindruck zu bekommen. „Die Tage der offenen Tür der einzelnen Schulen sind für Eltern vielfach sehr hilfreich. Neben vielen Informationen über das Schulkonzept, über Beratungsangebote, Schwerpunkte, pädagogische Konzepte, voraussichtliche Klassengrößen, Hausaufgabenbetreuung und vieles mehr helfen sie dabei, ein Grundgefühl dafür zu bekommen, ob Eltern und Kind sich hier wohlfühlen bzw. wohlfühlen werden“, betont Jutta Padberg.

Allerdings: Ist die Schulform gefunden, steht noch im Raum, dass vor allem Privatschulen eine feste Aufnahmekapazität haben. Zwar gibt es weniger Schüler und es werden aktuell darum nicht mehr so viele Schüler abgelehnt wie einst, aber: auch die Schule kann da mitentscheiden. Und gerade bei den kirchlichen Schulen im Altkreis geht es neben der schulischen Leistung auch darum, ob Eltern der religiösen Erziehung zustimmen.

Das Kind

Jedes Kind ist anders. Jutta Padberg betont: „Wichtig ist es aus meiner Sicht auch, nicht alleine die Noten und die Begabung zu berücksichtigen, sondern zum Beispiel auch die Motivation, das Lernverhalten, die Selbständigkeit und das Selbstvertrauen des Kindes.“

Dr. Jutta Padberg, Schulpsychologin beim Hochsauerlandkreis. Foto: HSK

Ist das Kind motiviert, arbeitet es selbstständig - zum Beispiel bei den Hausaufgaben? Ist das nicht der Fall, wird es möglicherweise am Gymnasium, wo verstärkt selbstständiges Arbeiten erwartet wird, nicht glücklich.“ In manchen Fällen spreche dies für die Wahl einer Schulform, an der das Lernen stärker strukturiert wird. „Was nutzt es, wenn das Kind vielleicht das Gymnasium oder die Realschule schaffen kann, dafür aber so viel lernen muss, dass die Kindheit verloren geht, und es den Spaß am Lernen verliert? Kinder, die jahrelang die Erfahrung machen, mit viel Arbeit und Nachhilfe gerade so mitzukommen, erwerben selten eine positive und selbstbewusste Einstellung zum Lernen und den eigenen Fähigkeiten“, betont die Beraterin.

Die Freunde

„Aber der oder die geht auch auf DIE Schule!“ Welche Eltern haben diesen Satz noch nicht gehört? Sicher sei es angenehm und hilfreich für viele Kinder, den Schritt auf die neue Schule mit all ihren Herausforderungen gemeinsam mit Freunden zu machen, so Padberg. Dies könne Sicherheit und Vertrautheit geben. Aber: „Dies sollte nicht das entscheidende Kriterium sein. Freundschaften verändern sich und es kann auch eine Chance darin bestehen, ganz neue Erfahrungen zu machen und neue Freundschaften zu schließen“, betont sie.

Der Schulweg

Diese neuen Freunde können, wenn ein Olsberger Kind – wie in den letzten Jahren häufiger passiert - in Meschede zur Schule geht, auch gerne mal aus Calle oder Freienohl kommen.

Und um ihr Kind aufs Gymnasium in der Kreisstadt zu schicken, nehmen Eltern neben finanziellem Mehraufwand (Eigenbeteiligung am Busticket) auch fast doppelt so lange Fahrwege und einiges Umsteigen in Kauf. Ist das richtig? Der Punkt Schulweg sollte zwar nicht entscheidend sein, aber ebenfalls berücksichtigt werden, betont Jutta Padberg. „Der Schulweg sollte vom Kind allein bewältigt werden können und vor und nach einem mitunter langen Schultag nicht unzumutbar viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn der Schulweg so aufwändig ist, dass nach der Schule keine Zeit bleibt, um sich mit Freunden zu verabreden, ist dies sicherlich nicht empfehlenswert.“ Andererseits bringe es dem Kind wichtige soziale Erfahrungen und Selbstständigkeit, wenn es diesen Weg gemeinsam mit Gleichaltrigen meistern könne. Durch den Rückgang zu G9 findet weniger Nachmittagsunterricht statt, das bringt auch hier eine gewisse Entlastung.

Die Entscheidung

„Sie entscheiden, nicht die Kinder, bitte nehmen Sie das mit“, wandte sich ein Gymnasialdirektor beim Info-Abend in seiner Schule direkt an die Eltern. Jutta Padberg unterstützt dies: „Letztlich kann ein Viertklässler die Tragweite der Entscheidung nicht überblicken. Die Verantwortung für die Entscheidung liegt bei den Erwachsenen.“

Info Anmeldefristen Anmeldezeiträume der Weiterführenden Schulen im Altkreis Brilon: Brilon: Marienschule (Realschule): Samstag, 1. Februar, 10 - 14 Uhr , Montag, 3., und Dienstag, 4. Februar, je 8 bis 14 Uhr, Gymnasium Petrinum: 17. bis 20. Februar, Sekundarschule Brilon: 17. bis 28. Februar Marsberg: Carolus-Magnus-Gymnasium: 2., 5. und 6. März, Sekundarschule Marsberg (Hauptstandort): 26. Februar bis 6. März Olsberg: Sekundarschule Olsberg-Bestwig: 17. bis 28. Februar Winterberg/Hallenberg/Medebach: Geschwister-Scholl-Gymnasium: 14. bis 21. Februar, Sekundarschule Medebach-Winterberg: 14. Februar bis zum 28. Februar 2020 (außer am Rosenmontag)

Allerdings sollten die Kinder unbedingt gehört werden, um einzuschätzen, aus welcher Motivation heraus sie bestimmte Wünsche nennen. „Vielleicht sind es sogar die Vermutungen der Kinder über die Erwartungen der Eltern oder die Schulwahl der Freunde“, sagt sie. Gar nicht so selten sind Eltern verblüfft, wenn sie näher nachfragen, über Antworten wie diese: „Ich möchte dahin, weil sie im Sommer Unterricht im Freien machen!“ Es gibt schlechtere Argumente...

Die neue Schule

„Irgendwie wird viel mehr um die Kinder geworben als früher“, sagt eine Mutter beim Tag der offenen Tür. Tatsächlich legen sich die meisten Schulen ganz schön ins Zeug. Generell rät die Expertin den Eltern, nach der schwierigen Entscheidung zur richtigen Schule eine gute Portion Gelassenheit mitzubringen. Das Schulsystem sei nach wie vor durchlässig. Eltern sollten nach der Entscheidung den Blick auf das Positive lenken, auf die neuen Freunde, die neuen Fächer und solche Sätze vermeiden wie: „Auf der weiterführenden Schule weht ein anderer Wind.“