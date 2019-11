Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zahlen des dritten Quartals 2019

Die Verwaltung liefert auch noch ganz frische Zahlen aus dem Zeitraum Juli bis September 2019. In diesen drei Monaten wurden 20 Geburten verzeichnet, davon elf in der Kernstadt. Dem stehen 28 Sterbefälle gegenüber, davon 16 in der Kernstadt. 129 Personen sind in diesem Zeitraum nach Medebach gezogen, 102 von dort weg.