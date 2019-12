Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

WP-Adventsaktion: Hier können Sie Spenden abgeben

Die WP-Adventsaktion sammelt Spenden für die Warenkörbe im Altkreis Brilon. Haltbare, nicht kühlpflichtige und original verpackte Lebensmittel und Hygieneprodukte können in den Redaktionen abgegeben werden: in Winterberg, Hauptstraße 6 (falls die Redaktion zeitweise unbesetzt ist, bitte im selben Haus beim Schreibwarengeschäft Galeriedel abgeben); in Brilon, Derkere Straße 4 und in Marsberg, Bahnhofstraße 4.