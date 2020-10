Olsberg. In der letzten Ratssitzung der Legislaturperiode in Olsberg macht der Bürgermeister seinem Ärger Luft. Er spricht eine Warnung aus. Darum geht’s:

In der letzten Ratssitzung dieser Legislaturperiode in Olsberg hat Bürgermeister Wolfgang Fischer einen eindringlichen Appell an die Ratsmitglieder gerichtet. Er zeigte sich verärgert über einen Spaltungsversuch zwischen Kernstadt und den Dörfern. Schon in der Wahlnacht hatte Wolfgang Fischer von einem Spaltungsversuch gesprochen.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die SPD habe ganz klar versucht, während des Wahlkampfes einen Keil zwischen die Dörfer und die Olsberger Kernstadt zu treiben. So analysierte Wolfgang Fischer noch in der Wahlnacht das knappe Ergebnis. Peter Rosenfeld hatte 44, 94 Prozent einfahren können, Wolfgang Fischer 55,06 Prozent.

Kein Spaltungsversuch akzeptiert

Im Rat will der designierte Bürgermeister das Ergebnis nicht unkommentiert lassen. Nachdem er über die letzten Jahre als Bürgermeister spricht, das Engagement in der Flüchtlingskrise lobt und auch stolz auf den Umbau in Olsberg zurückschaut, richtet er noch einmal klare Worte an die Anwesenden: „Ich möchte einen Appell an alle richten, die heute hier sind. Es ist nicht gut, einen Keil in das Umland, also in die Dörfer zu treiben.“

Wenn behauptet werde, es werde nur in Olsberg oder Bigge investiert, aber kein Euro lande beispielsweise in Gevelinghausen, sei das kein kommunalpolitisches Handeln. „Es gab kein Spalten unter meinem Vorgänger und mit mir wird es das auch nicht geben. Wir sind eine Stadt mit zwölf wunderschönen Ortsteilen.“ Jeder dieser Ortsteile sei ihm gleich wichtig.

Außerdem spricht er eine Warnung aus: „Wer das gegeneinander ausspielen will – ich sage es ganz deutlich – wer das versucht, der hat mich als Widersacher. Und so werde ich auch in den nächsten Jahren agieren.“ Ohne einen weiteren Kommentar schließt Wolfgang Fischer die letzte Ratssitzung dieser Legislaturperiode.

Die konstituierende Ratssitzung ist am 5. November.