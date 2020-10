Wo sollen die Winterberger Musikvereine im Winter proben?

Um den Musikvereinen und Spielmannszügen auch im Winter Proben zu ermöglichen, beantragt die CDU-Fraktion in Winterberg, diesen Vereinen alle zwei Wochen die örtlichen Hallen (oder im Fall von Siedlinghausen die ehemalige Sekundarschule) miet- und nebenkostenfrei zur Verfügung zu stellen.

Die neun Vereine aus Altastenberg, Grönebach, Züschen (2), Silbach, Winterberg, Hildfeld, Niedersfeld und Siedlinghausen könnten dann auch während der kalten Jahreszeit proben. Die Hallen in Niedersfeld und Hildfeld sind nicht im städtischen Besitz. Dort soll die Stadt nach dem Willen der Fraktion einen Zuschuss für die Heizkosten übernehmen – sie rechnet mit 250 Euro je Probe. Ohne die Proben bräche das Vereinsleben zusammen, fürchtet die CDU. Diskutiert wird das Thema am Donnerstag (8.10.) in der Ratssitzung.

Warmes Wasser an allen Waschplätzen

Auch die SPD-Fraktion bringt in diese Sitzung einen Antrag ein: Sie will, dass an allen Waschbecken in den Schulgebäuden warmes Wasser zum Händewaschen zur Verfügung steht. Die SPD begründet dies mit einer besseren Reinigung der Hände beim Waschen mit warmem Wasser und verweist auf die Hygieneauflagen zum Schutz vor dem Coronavirus und auf den bevorstehenden Winter. Für die Umrüstung der Waschbecken sollten beispielsweise strombetriebene Durchlauferhitzer nachgerüstet werden.