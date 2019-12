Wo es rund um Brilon an Weihnachten frische Brötchen gibt

Hier ein paar Tipp fürs Weihnachtsfrühstück im Altkreis Brilon: am besten an Heiligabend eindecken, dann haben die Bäckereien noch geöffnet. Am ersten und zweiten Weihnachtstag wird es schwieriger, zumal reine Bäckereien gesetzlich nur am ersten Feritag öffnen dürfen. hier die Übersicht:

Die Isken-Filialen im Altkreis haben an Heiligabend bis Mittag geöffnet und in Willingen und Winterberg auch am 2. Weihnachtstag, in den Filialen der Bäckerei Liese stehen die Mitarbeiter an Heiligabend bis 12 Uhr für Kundenwünsche bereit. „Wir machen das seit Jahren so, Weihnachten muss einfach mal für die Familie da sein“, so Jörg Liese, der Filialen in Olsberg, Brilon und Bestwig hat. Auch die Filialen der Bäckerei Lange aus Geseke sind nur noch Heiligabend geöffnet, ebenso wie die von Landbäckerei Sommer aus Bremke.

Landbäckerei Hillebrand hat am 1. Feiertag geöffnet, dafür aber montags zu

Frische Brötchen gibt es auch an Weihnachten. Foto: Jens Kalaene / dpa

Traditionell und weil über Weihnachten viele Gäste im Dorf sind öffnet die Landbäckerei Hillebrand in Brilon-Nehden nicht nur an Heiligabend von 7 bis 11 Uhr, sondern auch am 1. Weihnachtstag von 7.30 bis 11 Uhr. „Montags haben wir aber auch zwischen den Jahren unseren Ruhetag, so auch am 23. und am 30. Dezember“, gönnt sich und den Mitarbeitern Bäcker Hillebrand ebenfalls genügend Ruhepausen.

„Ich habe heute schon viele Kunden, die sich heute schon Brot auf Vorrat gekauft, das sie sich dann einfrieren“, sagt eine Bäckerei-Mitarbeiterin schon am 20. Dezember.

Brötchen von Hallenberg bis Marsberg: Aufstellung für die einzelnen Städte

Hier nochmal im einzelnen, wann wer in den sechs Städten des ehemaligen Altkreises Brillon geöffnet hat (*die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit):

Brilon

Bäckerei Leitner (Madfeld und Brilon): Heiligabend

Ernst Schladoth: Heiligabend

Bäckerei Liese: Heiligabend (bis 12 Uhr)

Landbäckerei Hillebrand (Nehden): Heiligabend: 7 bis 11 Uhr, 1. Weihnachtstag: 7.30 bis 11 Uhr, 23. Ruhetag (wie immer montags, auch am 30. Dezember)

Bäckerei Lange: Heiligabend

Bäckerei Sommer: Heiligabend

Olsberg

Café-Stübchen: Heiligabend bis 12.30 Uhr

Sommer: Heiligabend

Isken: Heiligabend

Liese: Heiligabend bis 12 Uhr

Südtiroler Backhaus Elpe: Heiligabend (bis 14 Uhr), 2. Weihnachtstag: 7.30 bis 14 Uhr (Café-Betrieb)

Bäckerei Caspari Wiemeringhausen: Heiligabend (bis 12.30 Uhr)

Marsberg

Bäckerei Willi Happe (Erlinghausen): Heiligabend (bis 12 Uhr)

Bäckerei Runte (Imbiss-Diner R7): Heiligabend bis 13 Uhr, 2. Weihnachtstag: bis 13 Uhr (Café-Betrieb)

Bäckerei Schandelle (Giershagen): Heiligabend (bis 12.30 Uhr)

Bäckerei Stratmann (Westheim): Heiligabend (12.30 Uhr)

Bäckerei Stüttem: Heiligabend (bis 12 Uhr)

Medebach

Bäckerei Frankenstein: Medelon bis 10 Uhr, Medebach bis 12 Uhr

Isken: Heiligabend

Winterberg

Isken-Café: 2. Weihnachtstag

Café Krämer: Heiligabend bis 16 Uhr, 1. Weihnachtstag: 14 bis 18 Uhr, 2. Weihnachtstag: 9.30 bis 18 Uhr

Café-Restaurant Engemann: Heiligabend 7 bis 15 Uhr, 2. Weihnachtstag: 8 bis 19 Uhr

Bäckerei Gerke (Langewiese): Heiligabend bis 13 Uhr

Hallenberg

Isken: Heiligabend

Landbäckerei Müller: Heiligabend bis 12.30 Uhr

Fazit: Die meisten Bäckereien, Geschäfte und Supermärkte haben an Heiligabend noch mindestens bis mittags ihre Türen geöffnet. Also am besten bis Heiligabend mit Backwaren eindecken. Und noch ein letzter Tipp: Tankstellen und Bäckerei-Filialen in Bahnhöfen dürfen auch an Feiertagen frische Brötchen anbieten. Ansonsten: Einfach selber backen oder aufbacken!